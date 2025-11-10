Șoferii, obligați să achite imediat amenda în Bulgaria

Șoferii moldoveni care se află, tranzitează sau călătoresc în Bulgaria sunt obligați să achite imediat amenda, dacă sunt sancționați în trafic. Noile reguli de circulație pe drumurile publice din Bulgaria au fost anunțate de Ambasada țării noastre în Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania.

Ambasada precizează că măsura se aplică tuturor persoanelor care nu au domiciliu în Bulgaria, inclusiv celor care dețin cetățenia română.

Plata contravenției trebuie achitată pe loc, prin card bancar, autospecialele Poliției bulgare fiind dotate cu terminale POS. Dacă acest lucru nu e posibil, conducătorul auto e însoțit de echipajul de Poliție la cel mai apropiat automat de plată. Cuantumul amenzilor nu poate fi achitat în numerar.

Ambasada atenționează că refuzul de a achita amenzile în condițiile menționate atrage riscul reținerii certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor automobilului, la ordinul agentului constatator. Actul e valabil maximum trei luni, dar poate fi anulat în orice moment dacă amenda este achitată în această perioadă.