Nicușor Dan, supranumit deja în spațiul public „bonsaiul de la Cotroceni” pentru vacanțele sale lungi și dese, a încercat din nou să minimalizeze realitatea dură din sondajele recente, acolo unde AUR se menține la un spectaculos 41% intenție de vot. Într-o declarație plină de aroganță, acesta a afirmat că românii „nu iubesc AUR”, ci ar fi doar „dezamăgiți” de actuala clasă politică. O declarație care denotă nu doar dispreț față de alegători, ci și o ruptură totală de realitatea din teren.

Ceea ce „uită” însă Nicușor Dan să spună este că el însuși, împreună cu partidele sistemului care l-au împins pe post de bonsai decorativ la Cotroceni, sunt responsabili de jaful și umilințele la care este supus zilnic poporul român. Sub conducerea acestei clici politice, țara a fost aruncată în austeritate, oamenii sunt sufocați de taxe și impozite, iar nivelul de trai scade pe zi ce trece.

În fruntea guvernării, „monosprâncenatul” Ilie Bolojan, supranumit deja de români „Ilie Sărăcie”, orchestrează o politică de teroare fiscală și de spoliere a resurselor naționale, transformând statul într-un mecanism de stoarcere a cetățeanului.

În loc să-și asume eșecul, Nicușor Dan preferă să arunce cu etichete și să insinueze că milioanele de români care sprijină AUR ar fi doar niște „dezamăgiți temporari”. Adevărul este însă mult mai simplu: oamenii s-au săturat de jaful și trădările partidelor sistemului și își doresc o alternativă reală, o forță politică ce nu se teme să spună lucrurilor pe nume.

Cât timp „bonsaiul” de la Cotroceni rămâne doar o piesă decorativă a partidelor de sistem, iar Bolojan își continuă austeritatea feroce, ascensiunea AUR va deveni nu doar ireversibilă, ci inevitabilă.