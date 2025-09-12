Suspiciuni de avere nejustificată: Judecătorul Serghei Pilipenco a picat vettingul

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de verificare a integrității judecătorului Serghei Pilipenco, de la Curtea de Apel Sud, și a transmis raportul său Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Comisia propune ca magistratul să nu promoveze evaluarea externă a integrității.

Potrivit procedurii, CSM urmează să examineze raportul și să decidă dacă acceptă sau respinge propunerea Comisiei. Până la adoptarea unei hotărâri definitive, rezultatul evaluării figurează pe site-ul Comisiei, iar raportul integral va fi publicat după expirarea termenului de contestare sau după o eventuală decizie a Curții Supreme de Justiție, dacă hotărârea CSM va fi atacată.

Întrebări de integritate financiară Evaluarea judecătorului Pilipenco a fost realizată în baza Legii nr. 252/2023 privind evaluarea judecătorilor și procurorilor, de către Completul B al Comisiei, alcătuit din Scott Bales, Willem Brouwer și Iurie Gațcan. În august, magistratul a fost audiat public pe tema unor suspiciuni privind averea și cheltuielile sale.

Întrebările membrilor Completului au vizat:

posibile venituri nejustificate în anii 2012, 2013, 2020 și 2023;

cheltuieli pentru vacanțe și întreținerea unui autovehicul;

tranzacții bancare și retrageri de numerar;

declararea dreptului de abitație asupra unor imobile care nu aparțin familiei;

achiziția unui apartament în numele fratelui;

proveniența unor sume în numerar depuse în 2020.