Ion Ceban, apel către cetățeni și diasporă, înainte de alegeri: „Ieșiți la vot. Întrebați-i pe cei de acasă cu ce vor achita facturile”

Ion Ceban vine cu un mesaj direct către cetățeni înainte de alegerile din 28 septembrie, criticând atât dreapta, cât și stânga politică. Liderul MAN afirmă că „dreapta” sperie oamenii cu războiul, iar „stânga” promite ieftiniri și întoarcerea în trecut, ambele tabere mințind electoratul.

„Vorbesc despre ceea ce nu vă vor spune nici așa-numiții de dreapta, nici cei din stânga. Vreau să vă explic cum, în realitate, stau lucrurile:

1. Există dreapta, așa-numită de noi în popor – care vrea să câștige cu orice preț încă o majoritate electorală, inclusiv prin fraudare. Sunt cei care sperie oamenii de 4 ani că, fără ei, va fi război. Nu este adevărat, ei vă mint.

2. Este stânga, care promite pâinea și gazul ieftin și întoarcerea în trecut. Cât unii, cât și alții știu că nu vor face și vă mint.

Ce, de fapt, cunosc și nu vă spun nici dreapta, nici stânga:

– Prima dată în istorie sunt 40% de persoane indecise. Noi chemăm acești 40% de cetățeni, oriunde s-ar afla, să iasă la vot, chiar dacă s-au dezamăgit în dreapta și stânga. Alternativa este pe mijloc. Rezultatele le vedeți în Chișinău. Noi suntem pentru oameni și nu pentru dreapta sau stânga. Suntem pentru relații cu toată lumea.

Nu vă lăsați manipulați, speriați, descurajați. Există doar ziua de 28 septembrie, turul 2 în aceste alegeri nu există. Cei din PAS mizează că mulți dintre dvs., cei care v-ați dezamăgit în ultimele guvernări, să nu mai credeți și să rămâneți acasă.

Dragi cetățeni din diasporă, noi suntem pentru ca fiecare dintre dvs. să-și exprime votul la alegeri. Ieșiți și votați, și îndemn să voteze acolo unde se află și cei 240 de mii de cetățeni care au părăsit Republica Moldova în ultimii 4 ani. Comunicați cu cei de acasă și întrebați-i cu ce vor achita facturile după alegerile parlamentare, când imediat va începe un nou sezon de încălzire.

Dragi cetățeni, Știu că ați obosit de promisiuni. Noi nu vă promitem nimic ce nu se poate face. Eu personal, în ultimii 6 ani, am demonstrat că se poate și că se poate realiza în toată țara. Legi pentru oameni, legi pentru țară”, se arată într-un comunicat.