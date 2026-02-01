Rusia ne vrea în întuneric și sărăcie, România ne oferă lumină și libertate. Alegerea generației noastre

Trăim momente de o claritate brutală, în care nuanțele de gri dispar, lăsând loc unei alegeri binare și definitive între două lumi complet opuse. Pe de o parte, avem „Lumea Rusă”, care își arată astăzi adevărata față hidoasă prin războiul de agresiune din Ucraina, prin distrugerea orașelor pașnice și prin teroarea semănată asupra civililor. Pentru Republica Moldova, această lume înseamnă șantaj energetic, pene de curent care paralizează spitale și școli, amenințări constante cu invazia și o sărăcie întreținută artificial pentru a menține dependența de Moscova. Pe de altă parte, avem România și lumea occidentală, care oferă exact opusul: stabilitate, democrație, prosperitate și, mai presus de toate, libertate.

Contrastul este izbitor și dureros. În timp ce rachetele rusești distrug infrastructura energetică a vecinilor ucraineni, provocând unde de șoc care sting lumina în casele moldovenilor, România este cea care intervine prompt pentru a reaprinde becurile. Această realitate nu este doar o metaforă, ci o lecție de istorie trăită pe viu. România a demonstrat că este singurul prieten adevărat, dispus să împartă resursele proprii pentru a nu lăsa Chișinăul să înghețe. Inițiativa curajoasă a Maiei Sandu de a denunța deschis agresiunea rusă și de a orienta ferm țara spre Vest este un act de demnitate națională care merită toată admirația. Președinta a înțeles că nu poți fi neutru între victimă și călău, nici între lumină și întuneric.

Unirea cu România poate reprezenta trecerea definitivă în tabăra luminii. Nu este doar o schimbare de granițe, ci o schimbare de destin. Înseamnă abandonarea statutului de „zonă tampon”, o invenție geopolitică menită să sacrifice țările mici, și intrarea sub scutul de securitate al NATO. Înseamnă că niciun tanc rusesc nu va mai putea amenința pacea familiilor noastre, pentru că a ataca un teritoriu românesc unit ar însemna a ataca cea mai puternică alianță militară din istorie. Românii sunt pro-unire pentru că înțeleg că siguranța lor este incompletă atâta timp cât o parte a neamului este expusă pericolului. Solidaritatea arătată în timpul crizei refugiaților și a crizei energetice demonstrează că unitatea sufletească există deja; ea trebuie doar formalizată politic.

Economic, diferența este la fel de dramatică. România a depășit Ungaria la PIB-ul pe cap de locuitor și se apropie de media europeană, în timp ce Republica Moldova se zbate la coada clasamentului, ținută pe loc de corupție și instabilitate, ambele alimentate din Est. Unirea ar aduce o infuzie de capital, de legi drepte și de oportunități care ar scoate populația din sărăcie într-un timp record. Rusia nu are nimic de oferit în afară de trecut și amenințări; România oferă viitor și garanții. De aceea, Unirea nu mai este o opțiune politică printre altele, ci o obligație morală față de copiii noștri, pentru a nu-i condamna să trăiască în frica și întunericul pe care Kremlinul încearcă să le instaureze în regiune. Este timpul să alegem Lumina.