România vrea să construiască câte un pod peste Prut în fiecare raion de frontieră

România își propune dezvoltarea unei rețele extinse de conexiuni rutiere și feroviare cu Republica Moldova, inclusiv construirea, în următorii cinci–șapte ani, a cel puțin unui pod peste Prut pentru fiecare raion de frontieră. Declarația a fost făcută de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, într-un interviu pentru Moldpres.

Oficialul a precizat că obiectivul este ca până în 2030 să fie consolidată o infrastructură de legătură între cele două state, cu accent pe punctele de trecere a frontierei.

„Ne dorim să avem cel puțin un pod rutier pentru fiecare raion din Republica Moldova aflat la graniță cu România”, a afirmat Scrioșteanu.

Potrivit acestuia, în prezent sunt în diferite etape de realizare patru proiecte de poduri peste Prut, între care Fălciu–Cantemir, Bumbăta–Leova și Răducăneni–Bărboieni, aflate în faza studiilor de fezabilitate. În paralel, sunt planificate lucrări de modernizare sau reconstrucție pentru alte puncte de trecere, inclusiv Sculeni–Sculeni, Oancea–Cahul și Albița–Leușeni.

Referindu-se la Podul de Flori de la Ungheni, aflat în construcție de un an, oficialul român a precizat că lucrările se desfășoară conform graficului. Pe partea românească este în curs montarea tablierului metalic, iar pe partea moldovenească urmează livrarea primelor elemente.

În domeniul feroviar, Scrioșteanu a anunțat testarea liniilor dintre Fălciu și Cantemir, atât cu ecartament european, cât și sovietic, după finalizarea lucrărilor de reabilitare. Obiectivul proiectului este facilitarea transportului de mărfuri între Portul Constanța și Republica Moldova, inclusiv prin punctul Prut 2, precum și integrarea treptată a ecartamentului european.

Un alt proiect strategic menționat vizează modernizarea și electrificarea liniei Iași–Ungheni, finanțată printr-un mecanism european. Potrivit oficialului, în aproximativ un an și jumătate ar urma să fie finalizat primul tronson electrificat, ceea ce ar reprezenta începutul unei conexiuni feroviare moderne către Chișinău.

În ceea ce privește infrastructura rutieră, autoritățile române au anunțat că a fost desemnat câștigătorul pentru ultimul lot al Autostrăzii A8 Târgu Neamț–Iași–Ungheni, iar lucrările la segmentul care traversează Prutul ar putea începe cel târziu în primăvara anului 2027.

De asemenea, este planificată relansarea transportului feroviar de pasageri între cele două state, inclusiv pe rute regionale precum Cahul–Galați și Fălciu–Cantemir, considerate importante pentru mobilitatea locală și legăturile economice.

Amintim că, pe 22 aprilie, un tren a traversat pentru prima dată în ultimii 30 de ani podul Fălciu–Cantemir fără schimbarea ecartamentului, marcând reluarea conexiunii feroviare directe pe acest segment.