Românii au început să renunțe la ieșirile în oraș, din cauza lui Ilie ”sărăcie”
Românii au început să renunțe la ieșirile în oraș, din cauza scumpirilor masive datorate măsurilor de austeritate promovate de premierul Bolojan, supranumit Ilie ”sărăcie”. Patronii de restaurante se plâng că, din cauza creșterii prețurilor, au rămas fără clienți. Încasările mai slabe coroborate cu cheltuielile mai mari ar putea duce la un colaps în industrie, atrag atenția aceștia.
Numărul comenzilor și al rezervărilor la restaurante a scăzut vizibil în ultima lună. Locuitorii consideră că, raportat la veniturile lor, prețurile sunt prea mari.
Proprietarii de restaurante explică situația prin creșterea costurilor la energie electrică și alimente. Producătorii menționează că prețul legumelor crește anual cu 10–15%, însă anul acesta majorarea a fost bruscă și semnificativă.
În unele zone turistice, cum ar fi Rânca, sezonul s-a încheiat practic mai devreme decât a început, afectând sute de investitori.
Banca Națională a României estimează o inflație de aproximativ 10% în luna septembrie.
comentarii
Cu banii consumati la o iesire in oras poti sa faci 4 weekenduri cu prietenii acasa cu aceleasi produse !
La ce preturi nesimtite au ,eu zic ca nu trebuie sa plangem de grija carciumarilor.!
Uǎi muiștilor, cǎ ziariști nu vă pot spune, a făcut Bolojan gaura din finanțele României? A făcut el manevrele grețoase cu „omul nostru” plătit gras de la buget, în zeci, poate sute de agenții și deconcentrate? A făcut el legile care dau pensii speciale primarilor, foștilor parlamentari, magistraților samd? NU. Niște muiști așa ca voi, „sâ ni dei, sâ ni facâ, sâ ni agiuti”, au votat alți muiști cu minte cât o nucă ce au început să dea iama prin finanțele țării precum vaca în lucernă. Culmea absurdului, dar asta e politica, o parte a acelor muiști fac parte din coaliția de guvernare și continuă să pună piedici unei bune guvernări. Iar niște lăutari o fac pe ziariștii și transcriu și ei în română ce primesc servit în rusă, banii nu au miros, fie ei și kapeici moscǎlești.