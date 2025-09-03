Românii au început să renunțe la ieșirile în oraș, din cauza lui Ilie ”sărăcie”

Românii au început să renunțe la ieșirile în oraș, din cauza scumpirilor masive datorate măsurilor de austeritate promovate de premierul Bolojan, supranumit Ilie ”sărăcie”. Patronii de restaurante se plâng că, din cauza creșterii prețurilor, au rămas fără clienți. Încasările mai slabe coroborate cu cheltuielile mai mari ar putea duce la un colaps în industrie, atrag atenția aceștia.

Numărul comenzilor și al rezervărilor la restaurante a scăzut vizibil în ultima lună. Locuitorii consideră că, raportat la veniturile lor, prețurile sunt prea mari.

Proprietarii de restaurante explică situația prin creșterea costurilor la energie electrică și alimente. Producătorii menționează că prețul legumelor crește anual cu 10–15%, însă anul acesta majorarea a fost bruscă și semnificativă.

În unele zone turistice, cum ar fi Rânca, sezonul s-a încheiat practic mai devreme decât a început, afectând sute de investitori.

Banca Națională a României estimează o inflație de aproximativ 10% în luna septembrie.