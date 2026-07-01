Maia Sandu, despre Anastasia Taburceanu: „În fiecare familie există câte o persoană care face câte o boroboață, după care te doare capul”

Președinta Maia Sandu își menține poziția cu privire la scandalul din jurul salariului verișoarei sale, Anastasia Taburceanu, remunerată cu 120 lei lunar la MoldATSA, fiind comunicator al instituției de stat. „Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat în cazul Anastasiei, nu o recunosc, nu pot să-mi explic aceste lucruri. Dar, în fiecare familie există câte o persoană care face câte o boroboață după care te doare capul”, a declarat șefa statului în cadrul conferinței susținute astăzi.

„Câte rude aveți în instituțiile de stat și cum afectează scandalul cu Anastasia Taburceanu relaxia cu familia dvs extinsă?”, a fost întrebată președinta.

„Nu pot da o listă a tuturor rudelor, unele lucrează la instituțiile de stat, cele mai multe – de mult timp, altele – la privat. Oamenii și-au construit o carieră în timp și eu cred că marea lor majoritate sunt oameni onești și și-au câștigat și continuă să-și câștige salariul onest. Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat în cazul Anastasiei Taburceanu, nu o recunosc, nu pot să-mi explic aceste lucruri. Din păcate, aproape în fiecare familie există câte o persoană care face câte o boroboață după care te doare capul”, a răspuns Maia Sandu.

„Înțeleg supărarea oamenilor, și eu sunt supărată, probabil mai mult decât ceilalți”, a ma adăugat șefa statului.