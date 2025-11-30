Rusia adaugă Human Rights Watch pe lista organizaţiilor indezirabile

Ministerul Justiţiei din Rusia a adăugat organizaţia Human Rights Watch, pe lista organizaţiilor neguvernamentale străine şi internaţionale ale căror activităţi sunt considerate indezirabile în Rusia.

Decizia Rusiei de a desemna Human Rights Watch drept organizaţie străină „indezirabilă”, făcută publică de Ministerul Justiţiei pe 28 noiembrie, reprezintă încă un semn al represiunii exercitate de Kremlin, a transmisi Human Rights Watch. Decizia interzice activitatea organizaţiei în Rusia.

„Timp de peste trei decenii, activitatea Human Rights Watch în Rusia post-sovietică a presat guvernul să respecte drepturile şi libertăţile omului”, a declarat Philippe Bolopion, director executiv al Human Rights Watch. „Munca noastră nu s-a schimbat, dar ceea ce s-a schimbat, dramatic, este adoptarea totală de către guvern a politicilor dictatoriale, creşterea uluitoare a represiunii şi amploarea crimelor de război comise de forţele sale în Ucraina”, a transmis Bolopion.

Biroul Procurorului General a luat decizia de a interzice Human Rights Watch pe 10 noiembrie, potrivit registrului organizaţiilor „indezirabile” al Ministerului Justiţiei, actualizat vineri. Motivele oficiale ale deciziei nu sunt cunoscute.

În 2022, la şase săptămâni după ce Rusia a declanşat invazia la scară largă în Ucraina, autorităţile ruse au revocat înregistrarea biroului Human Rights Watch din Moscova, care funcţiona în Rusia din 1992. Biroul a fost nevoit să se închidă, însă activitatea a continuat.

Legea privind organizaţiile „indezirabile” este unul dintre cele mai puternice instrumente din arsenalul legislativ represiv adoptat de autorităţile ruse în ultimii ani pentru a reduce la tăcere orice critică la adresa guvernului şi pentru a paraliza organizaţiile civice independente, precizează Human Rights Watch.

Şi GSC Game World, un dezvoltator ucrainean de jocuri video, a fost, de asemenea, adăugat pe listă.