Rusia ignoră de 13 ani hotărârea CEDO privind dreptul la educație în Transnistria

Asociația Promo-LEX a informat Consiliul Europei despre neexecutarea hotărârii pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza „Catan și alții c. Rusia”, la peste 13 ani de la decizie. Organizația atrage atenția că despăgubirile stabilite de Curte nu au fost achitate, iar școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană se confruntă în continuare cu presiuni și restricții.

În decembrie 2025, Promo-LEX a transmis o comunicare oficială Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în temeiul Regulii 9.2, prin care a informat despre lipsa progreselor în executarea hotărârii din 19 octombrie 2012. Potrivit organizației, Federația Rusă nu a plătit până în prezent compensațiile stabilite de Curte – 6.000 de euro pentru fiecare reclamant și 50.000 de euro pentru costuri și cheltuieli de judecată.

Promo-LEX semnalează că, în paralel cu neplata despăgubirilor, situația celor opt școli cu predare în grafie latină din stânga Nistrului rămâne dificilă. În anul școlar 2025–2026, aceste instituții aveau peste 2.000 de elevi, însă continuă să fie supuse unor presiuni din partea administrației de facto de la Tiraspol. Organizația menționează majorări semnificative ale tarifelor la utilități, care au afectat bugetele școlilor, precum și cazuri de intimidare a cadrelor didactice și părinților.

În comunicare sunt menționate și tentative de obținere a datelor despre băieții de 16 ani pentru înregistrarea lor în structuri militare locale, fapt ce a generat temeri în rândul familiilor. Directorii instituțiilor ar fi refuzat să transmită astfel de informații, conform indicațiilor autorităților constituționale.

Promo-LEX mai arată că problemele de infrastructură și transport îngreunează accesul elevilor la educație, multe școli funcționând în clădiri improprii, iar deplasarea elevilor fiind dificilă din cauza distanțelor și a restricțiilor de circulație.

În acest context, organizația solicită Consiliului Europei măsuri mai ferme pentru executarea hotărârii CEDO, protejarea școlilor cu predare în limba română și asigurarea dreptului la educație al copiilor din regiunea transnistreană. Promo-LEX propune, între altele, un plan de acțiune concret sub egida Consiliului Europei, un mecanism de monitorizare a situației drepturilor omului în regiune și identificarea unor soluții pentru ca victimele să primească despăgubirile stabilite de Curte.

Cauza „Catan și alții c. Republica Moldova și Federația Rusă” este una dintre cele mai importante hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului privind dreptul la educație în regiunea transnistreană. Decizia a fost pronunțată la 19 octombrie 2012 și a vizat situația elevilor, părinților și profesorilor din școlile cu predare în limba română (grafie latină) din stânga Nistrului.

Curtea a constatat că presiunile exercitate asupra acestor instituții – inclusiv închiderea temporară a școlilor, evacuarea din clădiri și intimidarea comunităților școlare – au încălcat dreptul la educație garantat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Deși școlile se află într-un teritoriu controlat de autoritățile separatiste de la Tiraspol, Curtea a stabilit că Federația Rusă poartă responsabilitate pentru aceste încălcări, din cauza sprijinului decisiv acordat regimului de facto din regiune.

Prin hotărâre, Rusia a fost obligată să plătească despăgubiri de 6.000 de euro fiecărui reclamant și 50.000 de euro în total pentru costuri și cheltuieli de judecată. Totodată, statul trebuia să adopte măsuri generale pentru a preveni repetarea încălcărilor și pentru a asigura funcționarea normală a școlilor cu predare în limba română.