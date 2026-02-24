Rusia nu intenționează să încheie războiul, riscurile pentru Moldova rămân

Președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova, Anatol Petrencu, afirmă că nu există semne că Federația Rusă ar intenționa să încheie războiul din Ucraina în viitorul apropiat.

Istoricul a declarat pentru IPN că bombardamentele continuă chiar și în timpul negocierilor, iar Moscova își extinde constant controlul asupra teritoriilor ucrainene. În opinia sa, riscul extinderii conflictului în Moldova rămâne real, având în vedere ambițiile Rusiei.

Anatol Petrencu subliniază că aproape în fiecare dimineață apar știri despre atacuri asupra Odesei, ceea ce nu este întâmplător. Potrivit lui, Federația Rusă urmărește să preia controlul asupra acestei regiuni și să ajungă în regiunea transnistreană. Într-un asemenea scenariu, riscurile pentru Moldova vor crește considerabil.

Istoricul a explicat că, deși Rusia controlează aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, nu a reușit să ocupe complet regiunile pe care le-a inclus în propria Constituție. În prezent, Moscova insistă că aceste teritorii trebuie „eliberate” de Ucraina. În opinia sa, această poziție este absurdă, deoarece niciun președinte ucrainean nu ar accepta cedarea teritoriilor și pierderea suveranității naționale.

Președintele Asociației Istoricilor afirmă că președintele rus, Vladimir Putin, nu își poate permite să oprească războiul, deoarece ar trebui să justifice propriului electorat costurile uriașe ale conflictului – peste un milion de morți și răniți. Anatol Petrencu consideră că, momentan, se discută două scenarii: schimbarea regimului de la Kremlin sau slăbirea economică a Rusiei până la incapacitatea de a mai amenința vecinii.

În opinia sa, natura războiului s-a schimbat: entuziasmul inițial al ucrainenilor a scăzut, iar oboseala acumulată după patru ani de conflict devine tot mai evidentă. De asemenea, el subliniază că și în Federația Rusă apar din ce în ce mai multe voci care sugerează că rușii ar trebui să caute soluții pentru a ieși din acest război.

Istoricul a subliniat că Moldova are lecții de învățat din experiența Ucrainei, unde liderul Vladimir Zelenski se adresează aproape zilnic națiunii, prezentând realizările și direcțiile sale. În opinia lui, liderii moldoveni ar trebui să acționeze la fel de dinamic, abordând rapid problemele și luând decizii cu implicarea directă a conducerii țării.

Pe 24 februarie se împlinesc patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, războiul fiind considerat de experți cel mai sângeros război din Europa după al Doilea Război Mondial. Statisticile arată că luptele au provocat sute de mii de victime militare și zeci de mii de victime civile. Aproape 20% din teritoriul ucrainean se află sub ocupație. Războiul a forțat milioane de oameni să își părăsească locuințele, generând cea mai amplă criză a refugiaților din Europa din ultimele decenii.