Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani. „Lansările sunt amânate pe termen nedeterminat”

La Baikonur, în timpul lansării navei Soiuz MS-28 către Stația Spațială Internațională (ISS), pe 27 noiembrie, s-a prăbușit cabina de service. Incidentul a fost confirmat de imaginile transmise de Roscosmos. Potrivit sursei The Insider, structura avariată este o cabină mobilă pliabilă situată sub platforma de lansare, unde se desfășoară lucrări la partea din spate a rachetei.

Analistul de lansări Georgi Trishkin a precizat că prăbușirea a avut loc la platforma 31 — singura de pe care Rusia poate efectua misiuni cu echipaj uman către ISS. În opinia sa, accidentul ar putea duce la amânarea pe termen nedeterminat a lansărilor navelor „Soiuz” și „Progress”, transmite Digi24.ro.

În timpul inspecției post-zbor, s-a stabilit că o parte a complexului de lansare fusese smulsă de jetul de gaz al motorului de primă treaptă, potrivit canalului „Yura, iartă-mă”. Deși cosmonauții nu au fost răniți, structura necesită reparații semnificative.

Popularizatorul cosmonauticii Vitalii Egorov, analizând imaginile, a concluzionat că Rusia „a pierdut posibilitatea de a lansa oameni în spațiu, lucru care nu s-a mai întâmplat din 1961”. Unele estimări sugerează că repararea platformei ar putea dura până la doi ani.

Roscosmos a confirmat identificarea unor deteriorări la „o serie de elemente ale platformei de lansare”, dar a dat asigurări că acestea vor fi remediate curând, deoarece există toate piesele de schimb necesare. În prezent, se desfășoară o evaluare completă a platformei.

Egorov a menționat că, în 64 de ani, de pe această platformă au avut loc aproximativ 500 de lansări, iar din 2018 este singura care susține programul rus pentru ISS. În opinia sa, problema poate fi rezolvată doar prin reparații. O alternativă ar fi modernizarea platformei Gagarin nr. 1, scoasă deja din uz și transferată Muzeului Cosmonauticii din Kazahstan. Aceasta urma să fie modernizată din 2018, cu participarea Emiratelor Arabe Unite, însă Abu Dhabi s-a retras din proiect după invazia Rusiei în Ucraina, invocând costuri și dificultăți mult mai mari decât cele estimate inițial.

Platforma de lansare a rachetelor „Soiuz” de la cosmodromul Vostochny nu este adaptată pentru misiuni cu nave spațiale.