Rusia o eliberează pe baschetbalista americancă Brittney Griner într-un schimb de deţinuţi cu SUA, cu traficantul rus de armament Viktor Bout. Schimbul a aavut loc la Abu Dabi

Rusia o eliberează pe baschetbalista americancă Brittney Griner într-un schimb de deţinuţi cu traficantul de armament Viktor Bout, încarcerat în America de 12 ani, relatează BBC News.

Schimbul de deţinuţi a fost aprobat recent, de către Vladimir Putin, potrivit unor surse citate de postul american CBS News.

Griner a fost reţinută pe un aeroport, la Moscova, în luna februarie, acuzată de faptul că avea ulei de canabis asupra sa, iar în luna octombrie a fost încarcerată într-o colonie penitenciară.

Preşedintele SUA, Joe Biden anunţă într-un mesaj postat pe Twitter că a discutat cu Griner, și că americanca este în siguranţă și se află în drum spre casă.

Administraţia lui Biden a propus în vară un schimb de deţinuţi, conştientă de faptul că Moscova voia de mult timp să onbţină eliberarea lui Bout.

Ministerul rus de Externe a confirmat schimbul de deţinuţi, iar presa rusă scrie că acesta a avut loc la Abu Dhabi, al doilea cel mai important oraş din Emiratele Arabe Unite (EAU).

Biden a semnat un ordin de eliberare a lui Bout, prin care i-a comutat pedepsa de 25 de ani de închsioare.

Viktor Bout a vândut armament unor lideri de război şi unor guverne paria şi a devenit unul dintre cei mai căutaţi oameni din lume.

Supranumit ”Negustorul Morţii” din cauza traficului de armament după căderea fostei Uniuni Sovietice (URSS), Bout a inspirat filmul de la Hollywood ”Lord of War” (2005).

SUA i-au pus capăt acestei cariere secrete în 2008, când a fost arestat într-un hotel la Bangkok, în Thailanda, o operaţiune care a înfuriat Moscova.

Acesta a fost extrădat doi ani mai târziu şi şi-a petrecut ultimii 12 ani într-o închisoare americană, după ce a fost găsit vinovat şi condamnat cu privire la conspitraţie în vederea susţinerii terorismului şi ucidere de americani.

În vară, la începutul negocierilor schimbului de deţinuţi, Washingtonul a anunţat că voia să obţină şi eliberarea lui Paul Whelan.

Însă Whelan – acuzat de Rusia de spionaj – nu este menţionat în acest schimb de deţinuţi.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022