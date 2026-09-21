„Nu vorbesc moldoveneasca”: Grigorii Uzun nu va candida la funcția de bașcan al Găgăuziei

Grigorii Uzun nu va candida la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei. Liderul organizației teritoriale a Partidului Socialiștilor și-a explicat decizia prin faptul că nu cunoaște limba română, pe care acesta o numește „limba moldovenească”. Noile prevederi electorale îi obligă pe candidații la conducerea autonomiei să cunoască limbile română și găgăuză.

Uzun și-a anunțat decizia în cadrul unei conferințe de presă, unde a criticat modificările adoptate în august la Codul Electoral.

„Eu nu vorbesc limba, în primul rând moldovenească, nu română. Eu consider că este limba moldovenească, a fost și este. Nu o vorbesc așa cum nu o vorbește majoritatea cetățenilor din autonomia găgăuză. (…) Nu vreau să pun într-o situație dificilă cel mai mare partid de opoziție din țară. Am luat decizia de a nu-mi depune candidatura la alegerile pentru funcția de bașcan”, a declarat Uzun.

Politicianul a precizat că va continua să studieze „limba moldovenească”, iar în actualul scrutin își va concentra atenția asupra pregătirii candidaților formațiunii pentru Adunarea Populară a Găgăuziei.

Liderul socialist Igor Dodon a susținut că viitorul bașcan trebuie să cunoască limba de stat, pe care și el a numit-o „moldovenească”. Totodată, acesta a criticat momentul în care au fost operate modificările legislative.

„Limba moldovenească trebuie cunoscută, mai ales de un viitor membru al Guvernului, însă modificarea legislației cu două săptămâni înainte este neconstituțională și contravine practicii europene”, susține Dodon.

În martie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea prin care sintagmele „limba moldovenească”, „limba oficială”, „limba de stat” și „limba maternă” au fost înlocuite în legislația națională și în Constituție cu „limba română”.

În următoarele zile, socialiștii urmează să poarte consultări cu alți candidați la funcția de bașcan al Găgăuziei.

Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei și pentru funcția de bașcan sunt programate pentru 15 noiembrie. Scrutinele se vor desfășura în baza noilor prevederi ale Codului Electoral al Republicii Moldova, în condițiile în care Codul Electoral al autonomiei nu mai este valabil.