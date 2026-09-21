Zeci de proiecte în derulare la Cantemir: Primarul Roman Ciubaciuc, despre drumuri reparate, infrastructură sportivă și investiții în curțile blocurilor

Peste 10 proiecte se află în diferite etape de implementare în orașul Cantemir, de la dezvoltarea infrastructurii sportive și reabilitarea drumurilor până la amenajarea curților blocurilor și a sectoarelor de case individuale. Despre proiectele realizate și cele aflate în derulare a vorbit primarul orașului Cantemir, ales din partea Partidului Nostru, Roman Ciubaciuc. În cadrul unei întâlniri cu deputatul din fracțiunea Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, edilul a prezentat investițiile realizate în oraș și proiectele care urmează să fie finalizate.

Săli de șah și în sate

Printre investițiile realizate se numără infrastructura sportivă, inclusiv o sală de șah, terenuri pentru fotbal, baschet, volei și tenis de câmp, precum și o sală polivalentă.

„După cum vedeți, suntem în sala de șah. Este a Școlii Sportive Orășenești-Cantemir. Școala de sport nu are încă o durată foarte mare, practic a fost deschisă la 1 ianuarie, iar secția de șah a fost redeschisă anume la solicitarea părinților. Vă spun sincer, la un moment dat avem două-trei secții deschise, pentru că avem foarte mulți copii doritori să participe și să se antreneze anume la șah. Este binevenit. Vom deschide filiale și în alte sate, pentru că, într-adevăr, există cerere. Sunt copii care vor să practice anume șah”, a declarat primarul.

În oraș a fost amenajat și primul teren de tenis de câmp din raionul Cantemir. Potrivit edilului, infrastructura sportivă urmează să fie extinsă cu un teren de padel.

„Avem mai multe terenuri, avem și tenis de câmp, primul teren în raionul Cantemir. Sperăm că o să fie de folos atât pentru orășeni, cât și pentru locuitorii raionului Cantemir. Este preconizată și construcția unui teren de padel. Deja este construit stadion pentru baschet, volei și fotbal. Plus, cum vedeți, în spate avem și o sală de sport, sala polivalentă, unde deja se practică tenis de masă. O parte din utilaje au fost procurate din bugetul local. Sunt și utilaje procurate în cadrul proiectului cu Federația Moldovenească de Tenis. Toate construcțiile sportive pe care le-ați văzut au fost realizate în cadrul apelurilor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală și al programului «Satul European 2»”, a spus primarul.

Peste 8 milioane de lei pentru drumuri

Un alt proiect important vizează reabilitarea infrastructurii rutiere. În sectorul central al orașului au fost reparate mai multe drumuri, investiția depășind 8 milioane de lei. Proiectul este finanțat de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu o contribuție locală de aproape un milion de lei.

„Au fost reparate mai multe drumuri. Practic, tot sectorul central a fost reparat, inclusiv drumul central, unde ne aflăm la moment. În total, investiția este de peste 8 milioane de lei, dintre care aproape un milion a fost contribuția locală. Și trebuie să ne bucurăm de drumuri mai bune în tot sectorul central al orașului”, a declarat edilul.

Lucrările de infrastructură sunt continuate și din bugetul local, inclusiv pentru repararea drumurilor și a căilor de acces către curțile blocurilor.

„Avem mai multe programe. Eu vorbesc la moment despre programul care este finanțat din partea Fondului. Dar, la fel, avem și programul care este finanțat din bugetul local, prin care reparăm drumurile locale, intrările în curți. Deja avem, practic, toate curțile, toate blocurile, aproape toate sunt deja finalizate lucrările. Avem și drumurile deja în sectorul individual, care, tot la fel, din an în an, se schimbă situația și avem deja sectoare întregi unde este pavat tot”, a precizat primarul.

Meritul comun al echipei

Întrebat despre modul în care administrația reușește să gestioneze mai multe proiecte concomitent, edilul a pus accent pe echipă și pe atragerea investițiilor.

„Într-adevăr, trebuie să ai echipă. Foarte mult contează echipa, pentru că unul singur nu reușește niciodată. Trebuie să fie o echipă bună și oameni care să atragă investiții și să lucreze la etapa de implementare. La moment, în oraș continuăm cu peste 10 proiecte care se află în diferite stadii: unele se finalizează, altele abia încep. Trebuie oameni și, la fiecare etapă, trebuie să fie specialiști din domeniu”, a spus primarul orașului Cantemir.

Deputatul Alexandr Berlinschii a menționat că proiectele prezentate în cadrul vizitei arată impactul investițiilor asupra dezvoltării orașului și asupra condițiilor oferite locuitorilor.

„Vedem aici cum, prin proiecte concrete și printr-o echipă care lucrează, un oraș mic poate să se dezvolte și să ofere condiții mai bune pentru locuitori. Aceste rezultate arată cât de mult contează administrația locală și capacitatea de a atrage și implementa proiecte”, a declarat deputatul Alexandr Berlinschii.