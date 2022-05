Sănătatea din ceaşcă: Ceai negru sau cafea?

Ambele au o mulţime de proprietăţi benefice pentru organism, dar nimeni nu a reuşit să tragă o concluzie clară şi să spună care dintre cele două băuturi este mai sănătoasă.

Beneficii comune

Atât cafeaua cât şi ceaiul au antioxidanţi, în asta constând de fapt magia acestor băuturi.

Cantitatea de cafeină din ceaiul negru este de două ori mai mare decât cea din cafea: între 2,7 şi 4,1% faţă de 1,13 până la 2,3%.

Cafeaua, ceaiul negru şi ceaiul verde conţin polyphenol, substanţă care are proprietăţi anticancerigene şi care previne bolile de inima.

Un fapt interesant este că cele două tipuri de ceai provin din aceeaşi plantă de chai, dar diferă prin procesul în care frunzele sunt „prelucrate”. Acest proces face că ceaiul verde să fie cel mai sănătos dintre toate, pentru că în cazul celui negru, o parte din această substanţă este distrusă. Astfel că o concluzie în această direcţie se poate trage, ceaiul verde fiind cel mai recomandat.

Cafeaua

Cafeaua era în trecut folosită că medicament, şi se găsea în farmacii. Are efect antioxidant şi previne mutaţiile genetice. Cei care consumă cafea regulat au un risc cu 80% mai scăzut de a dezvoltă boală Parkinson. De asemenea, scade riscul de dezvoltare a diabetului zaharat de tip 2, protejează împotriva Alzheimer-ului şi a cancerului de colon.

Pe de altă parte, cafeaua are şi efecte nocive. Consumată în exces poate duce la insomnie, ametelil, cefalee, palipatii. Există adversari ai cafelei care susţin că sistemul nervos este stimulat numai pentru o perioada scurtă de timp. Cafeaua nu este recomandată persoanelor hipertensive sau nevrotice. Dacă puteţi, este recomandat să beţi cafea ecologică, şi fără zahăr.



Ceaiul negru

Ceaiul negru are o lista mai lungă de beneficii, şi ar trebui precizat că palpitaţiile nu apar la fel că în cazul cafelei. O ceaşcă de ceai negru conţine 40 de miligrame de cafeină, aşa cum am mai spus, de două ori mai multă decât una de cafea. Însă putem observă cu uşurinţă că efectul ceaiului nu se simte la fel de brusc asupra propriului nostru sistem nervos precum cel al cafelei.

Băutură preferată a britanicilor scade riscul de proliferare a celulelor canceroase, scade nivelul colesterolului, şi îmbunătăţeşte imunitatea organismului. De asemenea, poate optimiza tensiunea arterială, scade glicemia şi ajută, consumat fără zahăr, la scăderea în greutate, pentur că nu conţine uleiurile din cafea (eliminate în cazul cafelelor filtrate).

La fel ca şi în cazul cafelei, excesul este dăunător. Mai mult de două ceşti pe zi îţi fac rău. De asemenea, dacă suferi de lipsa de calciu, este recomandat să nu bei nici ceai nici cafea. În cantităţi prea mari, ceaiul negru ar putea diminua absorbţia flierului la nivelul intestinelor, ceea ar putea dauna persoanelor anemice şi femeilor însărcinate.

În mare, efectele celor două băuturi sunt asemănătoare, ambele conţinând cafeină. Este până la urmă o problema de gust, dar le puteţi alterna, şi dacă aveţi grijă să nu folosiţi zahăr şi să fie de calitate, şi mai ales să nu abuzaţi de ele, atât ceaiul negru cât şi cafeaua vor contribui la sănătatea organismului vostru.