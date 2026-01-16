Sângera propune să elaboreze studiul de fezabilitate pentru Stadionul Național

Primăria orașului Sângera vine cu inițiativa elaborării studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională” pe un teren de 25 de hectare. Potrivit autorităților locale, pentru construcția acestui obiectiv ar fi necesară o investiție în valoare de 85 de milioane de euro.

Foto: Popa Valeriu/Facebook

„Astfel, la inițiativa noastră, am avut o ședință de lucru cu participarea deputatului Maxim Potîrniche, unde s-a concluzionat că terenul din orașul Sângera are mai multe avantaje pentru construcția acestui obiectiv, și anume: amplasarea cea mai reușită, aproape de Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” (trei kilometri), pe drumul internațional Chișinău-Odesa și în vecinătatea gării feroviare Sângera, care urmează, din acest an, să facă legătura între AIC și gara feroviară Chișinău”, au explicat reprezentanții Primăriei orașului Sângera.

Totodată, autoritățile locale subliniază că în imediata apropiere a terenului sunt disponibile toate rețelele edilitare: gazoduct, apeduct, canalizare și electricitate.

La sfârșitul anului 2025, Parlamentul a aprobat elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național.

Deputații au precizat că realizarea acestui obiectiv sportiv de importanță națională va crea condiții moderne pentru sportul de performanță, competiții internaționale și evenimente cu impact economic.