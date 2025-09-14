Șanse reduse pentru candidații independenți la alegerile parlamentare

Candidații independenți au șanse foarte mici să acceadă în Parlament. Opinia aparține expertului Comunității WhatchDog, Pavel Horea și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice „De ce sunt capabili candidații independenți? De ce avem nevoie noi, alegătorii?”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit expertului, principalul obstacol în calea candidaților independenți îl reprezintă pragul electoral.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie participă patru candidați independenți: Andrei Năstase, Olesea Stamate, Victoria Sanduța și Tatiana Crețu.

„Șansele candidaților independenți de a trece în Parlament sunt reduse. Pragul de 2% este unul foarte mare. Raportat la voturi, asta ar fi peste 30 de mii de voturi. Ceea ce este destul de mult. Nici măcar unele formațiuni politice nu obțin acest scor”, a explicat Pavel Horea.

Potrivit expertului, un alt dezavantaj al candidaților independenți este lipsa resurselor financiare și imposibilitatea unei promovări masive. „Un alt factor este vizibilitatea și notorietatea candidaților independenți. Revenind la resursele financiare, neavând mijloace financiare nu poți să te promovezi în media sau să te promovezi eficient în mediul online. Acum, și domeniul online este monetizat și fără bani nu reușești să te promovezi”, a precizat expertul comunității WhatchDog.

Expertul atrage atenția și asupra pragmatismului alegătorilor, care preferă să voteze pentru formațiuni politice sau blocuri considerate mai puternice. „Există și pragmatismul votantului, alegătorului, care văzând din sondaje că un candidat are șanse puține să acceadă în Parlament, optează să-și ofere votul unei formațiuni cu șanse. Se promovează teoria votului util. Se discută mult în spațiul public că un vot pentru un candidat care nu are șanse este un vot pierdut. De fapt, nu este așa, aceste voturi se redistribuie”, a mai spus Pavel Horea.