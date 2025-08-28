Șapte miniștri PAS din Guvernul Recean își suspendă mandatul pentru a pleca în campanie electorală

Șapte membri ai Guvernului Republicii Moldova își suspendă activitatea pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Deciziile au fost semnate de prim-ministrul Dorin Recean și publicate în ediția de astăzi a Monitorului Oficial.

Potrivit documentelor, în perioada 29 august – 26 septembrie își vor suspenda funcțiile următorii oficiali:

Vladimir Bolea – viceprim-ministru, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

– viceprim-ministru, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Sergiu Lazarencu – ministrul Mediului;

– ministrul Mediului; Ludmila Catlabuga – ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare;

– ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare; Victoria Belous – ministrul Finanțelor;

– ministrul Finanțelor; Mihail Popșoi – viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe;

– viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe; Dan Perciun – ministrul Educației și Cercetării;

– ministrul Educației și Cercetării; Roman Roșca – viceprim-ministru pentru Reintegrare.

Pe durata suspendării, atribuțiile miniștrilor vor fi exercitate de adjuncții lor.