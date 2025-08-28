Politică
Șapte miniștri PAS din Guvernul Recean își suspendă mandatul pentru a pleca în campanie electorală
Șapte membri ai Guvernului Republicii Moldova își suspendă activitatea pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Deciziile au fost semnate de prim-ministrul Dorin Recean și publicate în ediția de astăzi a Monitorului Oficial.
Potrivit documentelor, în perioada 29 august – 26 septembrie își vor suspenda funcțiile următorii oficiali:
- Vladimir Bolea – viceprim-ministru, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
- Sergiu Lazarencu – ministrul Mediului;
- Ludmila Catlabuga – ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare;
- Victoria Belous – ministrul Finanțelor;
- Mihail Popșoi – viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe;
- Dan Perciun – ministrul Educației și Cercetării;
- Roman Roșca – viceprim-ministru pentru Reintegrare.
Pe durata suspendării, atribuțiile miniștrilor vor fi exercitate de adjuncții lor.