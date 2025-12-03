Centrul Cultural Rus urmează să fie închis. Maia Sandu a semnat decretul

Decretul de promulgare semnat de președinta Maia Sandu și legea privind denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Federația Rusă referitor la înființarea și funcționarea centrelor culturale au fost publicate în „Monitorul Oficial” și au intrat oficial în vigoare.

Proiectul, elaborat de Ministerul Culturii, argumentează că, în contextul actualei situații geopolitice și al intensificării riscurilor de dezinformare, acordul cu Federația Rusă are rolul de canal de promovare a narațiunilor manipulatorii, ceea ce reprezintă o amenințare direct pentru securitatea informațională a Republicii Moldova.

Ministerul subliniază, totodată, că Republica Moldova nu dispune de un centru cultural pe teritoriul Federației Ruse, fapt ce nu permite o reprezentare echitabilă și creează un dezechilibru major în raport cu scopurile inițiale ale acordului.

Documentul fusese semnat în 1998, la Moscova, și a intrat în vigoare în 2001.

În baza lui, Rusia a deschis în 2009, la Chișinău, Centrul Cultural Rus, finanțat de agenția „Rossotrudnicestvo”, instituție subordonată direct Administrației Prezidențiale de la Kremlin și inclusă în regim de sancțiuni internaționale, fiind calificată de UE drept principala agenție de stat prin care Kremlinul își proiectează puterea soft și influența hibridă, inclusiv promovarea conceptului „Russkii Mir”.