Satoshi a lansat un apel emoționant către moldoveni: Hai să ne unim

Interpretul Satoshi, pe numele său real Vlad Sabajuc, a transmis un mesaj de unitate și mobilizare înaintea participării Republicii Moldova la Eurovision 2026, unde va reprezenta țara cu piesa „Viva Moldova”.

Artistul a declarat că ediția din acest an are o semnificație aparte, întrucât coincide atât cu cea de-a 70-a aniversare a concursului Eurovision, cât și cu aniversarea a 35 de ani de independență a Republicii Moldova.

Satoshi a descris piesa „Viva Moldova” drept una energică și multiculturală, care îmbină elemente folclorice și ritmuri moderne, precum drum&bass și breakbeat. Potrivit lui, melodia este interpretată în mai multe limbi și transmite un mesaj adresat moldovenilor din diasporă și din întreaga Europă.

„Am încercat un puzzle multicultural care să unească spațiul cultural european și să fie o reverență pentru moldovenii aflați peste tot în Europa”, a spus interpretul.

Artistul a mulțumit publicului pentru susținerea oferită atât în etapa națională de selecție, cât și în perioada pregătirilor pentru competiție. El susține că delegația Republicii Moldova este bine primită în acest an pe scena Eurovisionului.

„Lumea ne iubește”, a afirmat Satoshi, precizând că a participat la numeroase evenimente de promovare și a oferit sute de interviuri pentru a consolida imaginea Republicii Moldova în context european.

Interpretul a anunțat că Republica Moldova va evolua pe 12 mai, în prima semifinală Eurovision, cu numărul de concurs 01. În acest context, el a lansat un apel către cetățeni și diaspora să urmărească și să susțină prestația țării. „Când noi ne unim și suntem toți într-un gând, putem realiza lucruri foarte mari și frumoase”, a declarat artistul.

Satoshi a îndemnat moldovenii din întreaga lume să transforme diaspora într-un avantaj și să demonstreze că Republica Moldova poate avea un impact cultural important, indiferent de dimensiunea țării.

„Hai să demonstrăm că noi putem livra valoare culturală, intelectuală și umană către întreaga lume”, a spus interpretul.

În mesajul său, artistul a afirmat că participarea la Eurovision reprezintă pentru el o oportunitate de a promova imaginea Republicii Moldova pe plan internațional și de a atrage atenție pozitivă asupra țării. „Am venit să duc onoarea și faima Republicii Moldova peste tot în lume”, a conchis Satoshi.