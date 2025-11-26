Scandal diplomatic: Convorbiri secrete dintre SUA și Rusia, dezvăluite de Bloomberg

Scandal în culisele negocierilor dintre SUA și Rusia. Agenția Bloomberg a publicat două convorbiri telefonice secrete: una între emisarul președintelui american, Steve Witkoff, și consilierul lui Vladimir Putin, Iurii Ușakov, în care era pus la cale un posibil plan de pace pentru Ucraina, și o altă discuție între Ușakov și un alt consilier al Kremlinului.

În cea din urmă, se sugerează că așa-numitul plan de pace prezentat de SUA Ucrainei ca ultimatum ar fi fost, de fapt, elaborat în mare parte de Moscova și prezentat drept rezultat al eforturilor Statelor Unite.

Donald Trump a numit discuția emisarului său o „practică standard” în negocieri, iar Moscova nu a recunoscut că este autorul planului.

Agenția Bloomberg a publicat transcrierea completă a discuției telefonice de aproape 5 minute din 14 octombrie dintre Steve Witkoff, și consilierul lui Putin, pe politică externă. În timpul discuțiilor, Whitkoff i-ar fi oferit consilierului lui Putin recomandări privind mesajele pe care Vladimir Putin ar trebui să i le transmită lui Donald Trump: să-l felicite pentru realizările recente, să reafirme sprijinul Rusiei și să-l prezinte pe Trump drept un „om al păcii”. Liderul de la Casa Albă a declarat că asemenea discuții sunt obișnuite în negocieri.

„-Ați auzit despre această înregistrare pe care a publicat-o Blommberg, despre cum Witkoff instructează rușii cum să vorbească cu dumneavoastră?

-Ei bine, nu am ascultat-o. Dar este o chestie obișnuită. Pentru că Witkoff trebuie să le prezinte acest plan ucrainenilor și trebuie să „vândă” [prezinte n.r] Ucraina rușilor. Așa procedează un negociator. Trebuie să spună: uitați, ei vor asta, trebuie să îi convingeți de asta. Este o practică absolut standard în orice negociere”, a declarat președintele american, Donald Trump.

O a doua convorbire, dintre Ușakov și Kiril Dmitriev, publicată tot de Bloomberg, arată cum consilierii Kremlinului discutau despre transmiterea către americani a propunerilor Moscovei privind planul de pace, astfel încât acestea să fie prezentate public ca inițiative americane. Discuția a avut loc pe 29 octombrie, înainte ca SUA să prezinte planul. Jurnaliștii au observat că unele formulări erau neobișnuite pentru limba engleză și reprezentau o calchiere din limba rusă. Kiril Dmitriev a numit informațiile un fals, iar Iurii Ușakov a negat că planul a fost elaborat de Kremlin.

-Planul de pace, în ansamblu, nu a fost discutat în detaliu cu nimeni. L-am văzut, ni l-au transmis, însă discuțiile încă nu au avut loc.

-Ministrul a spus că pe canale neoficiale am primit documentul. Nnu avem încă oficial nicio hârtie [plan de pace n.r].

-Da, un document oficial nu există, dar o versiune pe hârtie există”, a spus Iurii Ușakov, consilierul lui Putin pe politică externă.

Planul de pace la care se face referire a fost ulterior transmis drept ultimatum Kievului și era alcătuit din 28 de puncte, printre care cedări teritoriale, reducerea armatei în jumătatea și angajamentul de a nu adera la NATO.

Ulterior, Ucraina și SUA ar fi elaborat o versiune nouă, cu 19 puncte, care evită subiectele sensibile. Acest plan ar fi pe placul Kievului și urmează ca ultimele detatlii să fie negociate într-o întâlnire personală dintre Vladimir Zelenski și Donald Trump.