Scandal financiar uriaș: CreditPrime, amendată cu 1,2 milioane de lei pentru abuzuri grave

Lovitură dură din partea Băncii Naționale a Moldovei. Una dintre cele mai influente companii din domeniul microfinanțării, CreditPrime, a fost sancționată cu o amendă record de 1,2 milioane de lei pentru încălcări sistemice și practici abuzive. Decizia vine după un control amplu al BNM, care a scos la iveală un șir de nereguli majore ce pun sub semnul întrebării corectitudinea activității companiei.

Potrivit instituției, CreditPrime a condiționat acordarea împrumuturilor de achiziția unor servicii suplimentare, a aplicat comisioane netransparente și a furnizat raportări false către autorități. În plus, BNM a constatat deficiențe grave în sistemul intern de control și în modul de evaluare a riscurilor, ceea ce contravine legislației financiare.

CreditPrime este a doua cea mai mare companie de microcredite din Republica Moldova, controlată de omul de afaceri Aleksandr Bilinkis și grupul Dyninno Fintech. Cu o cotă de peste 20% din piață, firma a raportat în ultimii ani profituri uriașe, însă acum imaginea sa este grav afectată de scandalul care zguduie sectorul.

Banca Națională avertizează că asemenea abateri subminează încrederea în întreg sistemul financiar și distorsionează piața creditelor de consum. Oficialii instituției promit controale extinse și în alte companii, pentru a depista eventuale scheme similare.

Specialiștii din domeniu spun că sancțiunea ar putea fi doar începutul unei serii de acțiuni menite să curețe piața microfinanțării de practici abuzive. Pentru clienții CreditPrime, urmează o perioadă de incertitudine, iar pentru restul jucătorilor din sector — un semnal clar că epoca „profitului cu orice preț” se apropie de final.