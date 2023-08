Scandal între cei mai proeminenți bloggeri militari ruși. Ce s-a întâmplat după ce Kremlinul le-a ordonat să ignore Crimeea

O dispută între voci proeminente din spațiul informațional rus evidențiază sensibilitatea Kremlinului față de rapoartele interne privitoare la eșecurile din Crimeea în special și la campania militară din Ucraina în general.

Contrele recente fac și mai evidente ”liniile de defect” în cadrul comunității milbloggerilor (n.r. – bloggerilor militari).

Un milblogger pro-război i-a acuzat pe alți proeminenți milbloggeri pro-război care au criticat conduita rusă a războiului pe 2 august că sunt „imbecili” care susțin „publicații provocatoare” și „critica frenetică a Ministerului rus al Apărării”.

Tonul injurios a apărut după ce milbloggeri criticați au postat imagini care arată consecințele recentelor atacuri ucrainene în apropiere de Sevastopol și pe podul Chonhar, despre care unele surse au sugerat că ar răspândi iresponsabil panica, arată o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Un blogger ucrainean pro-rus, notoriu, susținut de Kremlin, l-a acuzat în plus pe unul dintre bloggerii critici atacați că a furat bani obținuți din crowdfunding online după ce a inițiat o campanie de donații destinate forțelor ruse.

Ambele critici specifice au atras atenția semnificativă din partea altor comentatori ruși pro-război, mulți dintre ei susținând canalele de Telegram critice, atacate pentru raportarea atacurilor ucrainene din Crimeea.

Un milblogger a remarcat că miezul problemei constă în faptul că aceste două canale postează imagini cu presupuse lovituri ucrainene asupra Crimeei, dar a subliniat că imaginile originale provin de la canalele ucrainene de Telegram.

The occupational administration of Crimea is hiding an attack on a military base in Hvardiiske.

Ru media reported that drones were flying to the airfield, but all were shot down, although there is video confirmation of missile hits. The russians introduced censorship on news… pic.twitter.com/VYlpqq984c

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) August 3, 2023