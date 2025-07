Scandal la Kremlin. Un miliardar rus, acuzat de mită, a fugit din țară

Seghei Matsotski, antreprenor în domeniul IT și figur important în sectorul tehnologic al țării, a fost arestat în lipsă sub acuzația de luare de mită. Drept urmare, acesta a fugit din Rusia, provocând panică în cercurile Kremlinului.

Atenția asupra acestei povești a fost atrasă de bloggerul și economistul rus Viaceslav Șiriaev.

„A fost avertizat, a fugit și a întrerupt legăturile sale exclusive cu unul dintre «turnurile Kremlinului» din străinătate. Kremlinul este furios și se așteaptă la «surprize» neplăcute. CIA și MI6 au deschis șampania și așteaptă să-l întâmpine pe dragul oaspete”, a scris Șiriaev.

Tribunalul districtual Basmanny a declarat că Matsotski a părăsit Rusia înainte de pronunțarea hotărârii. Detaliile acuzațiilor nu au fost dezvăluite.

Matsotsky, care a jucat un rol cheie în construirea industriei IT interne a Rusiei, se confruntă cu acuzații de plată a unei mită de mare amploare, potrivit serviciului de presă al sistemului judiciar din Moscova, scrie The Moscow Times.

Matsotski și colaboratorul său de la IBS, Anatoly Karachinsky, și-au împărțit participațiile în afacere în 2020, iar Matsotski a lansat GS-Invest, un holding axată pe dezvoltarea de software și integrarea de sisteme.

El a menținut legături strânse de afaceri cu firme legate de statul rus, inclusiv negocieri cu Gazprombank pentru crearea unei întreprinderi comune în domeniul IT.

În 2021, Matsotski s-a asociat cu fostul director executiv al Rostelecom, Andrei Cheglakov, pentru a lansa un proiect cunoscut sub numele de Rusim.

De asemenea, a preluat proprietatea asupra L2U, o firmă rusă specializată în software de asistență IT. Printre clienții L2U se numără companii precum Budget and Financial Technologies și Rubitech, precum și alte organizații, printre care LokoBank, Bank Soft Systems, Notamedia și Handysoft.