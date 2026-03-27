Ploi și temperaturi de până la +19°C: Cum va fi vremea în următoarele trei zile

Vremea va fi schimbătoare în perioada 28–30 martie, cu cer variabil până la noros și episoade de ploaie în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la +19°C, însă pe 29 martie valorile termice vor scădea.

Potrivit prognozei meteorologilor, cerul va fi variabil până la noros pe parcursul intervalului 28–30 martie.

În ceea ce privește precipitațiile, pe 28 martie noaptea nu sunt prognozate precipitații semnificative, însă în timpul zilei pot apărea izolat ploi slabe.

Pe 29 martie sunt așteptate ploi temporare, iar izolat acestea pot fi mai puternice.

Pentru 30 martie, meteorologii anunță ploi slabe pe arii extinse.

Totodată, pe 28 martie, local, se va semnala ceață slabă.

Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sectorul de nord.

Minimele nocturne vor oscila între +3 și +9°C. Temperaturile maxime vor varia, în general, între +12 și +19°C, iar pe 29 martie acestea vor fi mai scăzute, între +9 și +14°C.