O jurnalistă, blocată în fața instanței de copiii primăriței din Durlești

Jurnalista Camelia Ciornocan a fost împiedicată să se apropie de primărița din Durlești, Eleonora Șaran, în timp ce încerca să obțină o reacție din partea acesteia. Incidentul a avut loc în fața instanței, unde edilul a fost adus pentru examinarea solicitării procurorilor privind prelungirea arestului preventiv.

Potrivit imaginilor surprinse la fața locului, copiii primăriței i-au blocat accesul jurnalistei și au încercat să o oprească din a adresa întrebări. „Nu trebuie să ne împiedicați să muncim”, le-a spus jurnalista.

De menționat că, la sfârșitul lunii februarie, opt persoane, inclusiv conducerea orașului Durlești, au fost reținute într-un dosar de escrocherie cu terenuri. Primărița Eleonora Șaran și viceprimarul Mihai Enachi se află în arest preventiv, fiind suspectați că ar fi cumpărat terenuri la prețuri subevaluate și le-ar fi revândut ulterior la valori mult mai mari. Prejudiciul estimat în dosar este de aproximativ 15 milioane de lei.