Scandal mizer la Strasbourg: Metsola respinge un minut de reculegere pentru Charlie Kirk

Parlamentul European a fost zguduit joi de un schimb tensionat între eurodeputați, după ce președinta legislativului, Roberta Metsola, a respins cererea grupurilor de dreapta de a ține un minut de reculegere pentru Charlie Kirk. Influencerul conservator american a fost împușcat mortal cu o zi înainte, în timpul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley.

Propunerea a fost lansată de eurodeputatul suedez Charlie Weimers (ECR), care a pledat pentru un gest simbolic „în apărarea libertății de exprimare”. Demersul a fost sprijinit de grupurile de dreapta și de extremă dreapta din Parlament, iar omagiul ar fi trebuit să fie marcat la începutul sesiunii.

Un purtător de cuvânt al Parlamentului a explicat că regulile prevăd ca asemenea momente să fie stabilite doar la deschiderea ședinței plenare, care a avut loc luni. Prin urmare, cererea ar putea fi reluată la sesiunea din octombrie.

Weimers a reușit să facă totuși o declarație de la tribuna Parlamentului, dar tentativa sa de a transforma restul timpului într-un moment de tăcere a fost întreruptă de vicepreședinta Katarina Barley (S&D). Intervenția ei a stârnit proteste vehemente din partea deputaților de dreapta, care au bătut cu pumnii în mese și au scandat împotriva deciziei.

În timp ce grupurile de centru și de stânga au aplaudat fermitatea lui Metsola și Barley, extrema dreaptă a denunțat „refuzul de a onora memoria unui apărător al libertății de exprimare”. Între timp, autoritățile americane au publicat primele imagini cu suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk, solicitând sprijinul publicului pentru identificarea acestuia.