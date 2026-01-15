Scandalul cu căminul UTM ia amploare: O studentă s-a trezit cu un gândac în ureche

Scandalul gândacilor de la un cămin al Universității Tehnice din Moldova ia amploare, după ce o studentă a povestit că, în timp ce dormea, un gândac i-a pătruns în ureche. Tânăra susține că a fost nevoită să se adreseze de urgență medicilor, iar intervenția a fost una dureroasă și costisitoare.

În același timp, informațiile rămân contradictorii, întrucât studenții continuă să reclame invazia de gândaci, iar administrația instituției neagă acuzațiile și susține că situația este sub control.

Mai mult, deși marți echipa de filmare NewsMaker a avut acces liber în cămin, a doua zi jurnaliștilor li s-a interzis intrarea, fiind rugați să părăsească instituția.