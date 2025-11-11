Scandalul cu despăgubirea de 1,5 mil. lei pentru șeful TRM ia amploare

Membra Consiliului de Supraveghere la „Teleradio-Moldova” Loretta Handrabura a venit cu o reacție, după scandalul iscat pe despăgubirea de 1,5 milioane de lei pe care o va primi directorul TRM, Vlad Țurcanu, dacă va fi demis. „Nu este „un aranjament”, ci un raport de muncă prevăzut in Codul serviciilor media audiovizuale. E o lacună legislativă ce trebuie revăzută”, a scris Handrabura, pe rețele. „V-aș crede dacă în această perioadă ați fi depus vreo scrisoare la Parlament, CA sau ați fi avut vreo postare publică, unde ați fi denunțat acest „punct strâmb” din lege”, i-a răspuns, în replică, fostul șef „Telefilm-Chișinău”, Mircea Surdu.

„Despre suspiciuni, acuze…

Fiind vizată în „aranjamentul contractual problematic, …. nejustificat”, din Raportul Curții de Conturi, cu referire la 2 membri ai CS, președintele și subsemnata,

discutat și tirajat în spațiul public, precum e și firesc, deoarece contribuim cu toții și la asigurarea bugetului TRM,

țin să precizez că nu este „un aranjament”, ci un raport de muncă prevăzut in Codul serviciilor media audiovizuale. Vedeți articolul 47 alin. (1). Respectiv, justificat prin lege!

Atât cat mă cunoașteți unii, puteați admite că aș fi acceptat un contract ilegal și „aranjamente pe sub masă”?

Un asemenea contract de muncă, desigur, nu trebuie semnat cu directorul general, a cărei activitate, precum și a furnizorului public național compania de servicii media „Teleradio-Moldova”, sunt supravegheate de Consiliul de supraveghere.

Această lacună legislativă trebuie revăzută, pentru a exclude conflictul de interese între părți.