Veaceslav Ioniță: Industria, în declin. R. Moldova riscă să-și piardă potențialul economic

Expertul economic Veaceslav Ioniță a explicat în cadrul emisiunii „Analize economice” realizate de IDIS „Viitorul” că industria Republicii Moldova continuă să evolueze fragil, în ciuda unor semne izolate de revenire, iar lipsa unei strategii clare și a investițiilor consistente riscă să ducă la pierderea potențialului industrial al țării.

Potrivit analistului, anul 2025 a adus o creștere industrială de 5,4%, după un recul de 1,1% în 2024. Cu toate acestea, evoluția generală rămâne instabilă: doar anii 2021 și 2025 au fost marcați de creșteri, în timp ce perioada 2022–2024 a înregistrat scăderi consecutive. În prezent, nivelul producției industriale reprezintă aproximativ 95% din cel atins în 2021.

„Nu avem o paradigmă de dezvoltare industrială, nu avem poluri de creștere și nici o viziune clară. Dacă nu faci nimic, nu ai nimic”, a declarat Veaceslav Ioniță, subliniind stagnarea sectorului în lipsa unor politici coerente.

Analiza evidențiază și discrepanțe majore între cele două maluri ale Nistrului. Dacă pe malul drept industria a ajuns la 66,7% din nivelul anului 1990, pe malul stâng aceasta reprezintă doar 23,8%. În 2025, regiunea transnistreană a înregistrat o scădere de aproximativ 30%, iar perspectivele de redresare sunt considerate „foarte îndoielnice”.

Un alt indicator îngrijorător este reducerea ponderii industriei în PIB. De la 87% în 1990, aceasta a coborât la circa 25,5% în 2025, confirmând un proces accentuat de dezindustrializare.

Declinul este vizibil și pe piața muncii. Dacă în 1990 sectorul industrial angaja aproximativ 410.000 de persoane, în 2025 numărul acestora a scăzut la puțin peste 115.000 pe ambele maluri ale Nistrului — cel mai redus nivel din ultimele decenii. Pe malul drept, numărul salariaților s-a diminuat cu circa 15.000 din 2019, ajungând la 96.500.

Cele mai afectate domenii sunt industriile orientate spre export, inclusiv textilele, automotive, sectorul alimentar și producția de îmbrăcăminte.

În paralel, creșterea costurilor cu forța de muncă afectează competitivitatea companiilor. În 2025, acestea au ajuns la 24,1% din veniturile generate per angajat, comparativ cu 16–17% în statele vecine. Majorările salariale, impulsionate de inflație și migrație, nu au fost susținute de o creștere similară a productivității.

„Tehnologizarea este slabă, producem bunuri cu valoare adăugată redusă, iar productivitatea muncii rămâne scăzută. Dacă nu se vor face investiții în inovații și tehnologii moderne, industria va fi o ramură ratată”, a avertizat expertul.