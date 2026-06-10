Scene șocante la Ciocana. Un tânăr, lovit cu pumnii și picioarele în plină stradă, sub ochii trecătorilor

Un tânăr a fost snopit în bătaie în seara zilei de 9 iunie, pe bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al capitalei. Scenele șocante s-au desfășurat în plină stradă, sub privirile trecătorilor, conform unor imagini publicate pe rețele.

Imaginile surprinse la fața locului de către martori arată cum victima este lovită de mai multe ori, în timp ce persoanele din preajmă nu intervin.

Poliția a confirmat înregistrarea cazului și a precizat că persoanele implicate au fost deja identificate.

„Cazul este înregistrat ieri, la orele 22:45, pe Mircea cel Bătrân. Este stabilită identitatea persoanelor, lucrăm la stabilirea circumstanțelor”, a declarat ofițerul de presă a Direcției de Poliție Chișinău, Svetlana Scripnic.

Deocamdată nu este clar de la ce a pornit conflictul și dacă cineva a avut nevoie de îngrijiri medicale.