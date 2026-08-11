„Școala Roșie” din Fălești va fi restaurată cu sprijinul Uniunii Europene

După zeci de ani în care a fost lăsată în paragină, una dintre cele mai vechi clădiri din orașul Fălești va fi readusă la viață. Fosta școală primară de fete și băieți, cunoscută de localnici drept „Școala Roșie”, va fi restaurată cu sprijinul Uniunii Europene. Clădirea va fi transformată într-un centru cultural și turistic. Autoritățile își propun să păstreze arhitectura originală și să creeze un spațiu dedicat promovării tradițiilor locale.

Ridicată la începutul secolului trecut, clădirea a avut, de-a lungul timpului, mai multe destinații. În prezent, se află într-o stare avansată de degradare. Localnicii își amintesc cu nostalgie de vremurile în care aici domneau curățenia și activitatea culturală.

Clădirea are o suprafață de peste 360 de metri pătrați iar autoritățile au obținut toate avizele necesare. Următorul pas este selectarea companiei care va executa lucrările de restaurare.

După mai bine de patru decenii în care a fost uitată, fosta școală primară din Fălești urmează să fie reabilitată. Lucrările de restaurare a clădirii ar urma să înceapă în aproximativ două luni. Autoritățile își propun să păstreze cărămida roșie, originală, și să-i redea frumusețea arhitecturală de odinioară.

Proiectul de reabilitare este finanțat de UE prin Programul „Interreg Next România – Republica Moldova 2021-2027”.

„Va fi o reparație capitală. Va fi schimbat și acoperișul. Pereții înăuntru vor fi reabilitați. Este o reparație capitală și, evident, fiind un monument istoric, se va ține cont de ceea cum a arătat la început”, a declarat șeful adjunct al Direcției de cooperare transfrontalieră, atragerea investițiilor și construcții, Lucian Buga.

După renovare, clădirea va deveni un centru dedicat culturii și turismului.

„Va fi un centru pentru promovarea turismului și patru centre meșteșugărești de prelucrare a lemnului, de cusut și de țesut. Vom avea și o sală festivă unde se vor petrece expozițiile, diferite activități în cadrul acestui centru”, a adăugat Lucian Buga.

Valoarea totală a proiectului este de aproape 1,5 milioane de euro, iar contribuția Consiliului Raional este de 10%. Lucrările urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului 2027.