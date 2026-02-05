Școlile din Chișinău, închise astăzi și mâine din cauza ghețușului. Anunțul lui Ceban

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că, din cauza condițiilor meteo dificile, copiii vor rămâne acasă și vor învăța online astăzi și mâine, pentru a fi asigurată siguranța acestora.

Potrivit primarului, decizia a fost luată în mod colectiv, iar autoritățile municipale recomandă, totodată, ca persoanele care pot lucra de la distanță să își desfășoare activitatea în regim online.

Potrivit edilului, pe parcursul serii toate serviciile municipale au acționat preventiv, iar pe durata nopții echipele au fost în teren. Până în prezent, s-a intervenit de două ori cu material antiderapant în toate sectoarele Capitalei.

Cu toate acestea, din cauza burniței continue și a fluctuațiilor de temperatură, ghețușul se formează rapid, chiar și pe suprafețele deja tratate, în decurs de una-două ore.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că aceste condiții meteorologice se vor menține și în perioada următoare. Autoritățile municipale dau asigurări că rămân mobilizate și vor interveni în continuare pe străzile orașului pentru a reduce riscurile provocate de ghețuș.

Amintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de polei, valabil în perioada 4 februarie, ora 19:00 – 6 februarie, ora 20:00, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile prognozate pentru următoarele zile.