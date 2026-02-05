Alexei Buzu: Amalgamarea primăriilor va deveni obligatorie la mijlocul acestui an

Amalgamarea primăriilor va deveni obligatorie din a doua jumătate a acestui an pentru localitățile care nu au inițiat până acum procesul voluntar de fuziune. Autoritățile își propun să stabilească prin lege cadrul și criteriile pentru aceste comasări. Potrivit secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, fuziunile normative se vor aplica în special primăriilor care nu ating un prag minim de populație.

Alexei Buzu, a precizat că, în prezent, peste 320 de primării sunt deja implicate într-un proces de amalgamare voluntară, iar autoritățile speră ca acest număr să crească până în lunile iunie-iulie, când va fi trasă linia finală.

„Noi credem în continuare că amalgamarea voluntară trebuie să fie principalul instrument. Însă acele primării care au o populație sub un anumit prag și nu vor fi parte a unui proces voluntar vor intra într-un proces de amalgamare normativă, reglementat prin lege”, a explicat Alexei Buzu.

Potrivit lui, conceptul reformei administrației publice locale urmează să fie publicat la sfârșitul lunii februarie – începutul lunii martie, după finalizarea consultărilor. Documentul va stabili criteriile clare în baza cărora vor fi decise fuziunile obligatorii.

Totodată, autoritățile pregătesc modificări legislative menite să simplifice procesul de amalgamare a primăriilor, eliminând necesitatea organizării alegerilor noi în cadrul acestuia. Potrivit lui Alexei Buzu, primăriile pot iniția procesul de amalgamare voluntară, iar scrutinul local se va desfășura odată cu alegerile generale din 2027.

Guvernul susține că reforma este necesară, deoarece aproximativ 60% dintre primăriile din Republica Moldova deservesc sub 1.500 de locuitori, unele având chiar mai puțin de 500. Potrivit lui Alexei Buzu, acest lucru îngreunează atragerea investițiilor, realizarea proiectelor mari de infrastructură și furnizarea serviciilor publice de calitate.