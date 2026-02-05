Un soldat rus se plânge că face foamea pe câmpul de luptă: Sunt doar piele și os

Un nou apel interceptat de serviciile ucrainene de informații arată privațiunile extreme la care sunt supuși soldații ruși pe câmpul de luptă, relatează Kyiv Post.

„Serviciile de informații militare au primit încă o confirmare a prăbușirii sistemului logistic al armatei ruse: unitățile de infanterie au fost lăsate fără alimente și provizii adecvate pentru o lungă perioadă de timp”, a declarat HUR într-un comunicat.

Apelul interceptat a fost publicat marți, 3 februarie, pe canalul de YouTube al Direcției Principale de Informații a Ucrainei (HUR).În conversația interceptată, un soldat rus își descrie în detalii dramatice starea precară, după ce a pierdut mult în greutate și pare mai degrabă resemnat.

„Cum să fie lucrurile aici? Nu mâncăm, nu bem nimic… Dacă mă întorc într-o parte, nici nu m-ai observa. Uniforma atârnă pe mine ca pe un umeraș!”, spune soldatul.

„La naiba, sunt doar piele și os acum – și doar barba mai salvează aparențele, măcar se vede ceva”, spune el. Interlocutorul său confirmă: a văzut o fotografie recentă cu el și a observat și el că a slăbit foarte mult.

Acest tip de mărturii nu sunt noi.În martie 2025, purtătorul de cuvânt al Brigăzii a Treia de Asalt, Oleksandr Borodin, spunea că forțele rusești din direcția Harkov se confruntau cu un deficit grav de provizii.

„Mor de foame acolo. Nu există apă potabilă”, a spus Borodin. „Dar trebuie să înțelegeți – acestea sunt probleme de care comanda este conștientă. Ei fac un calcul: infanteria va supraviețui câteva săptămâni și nu îi deranjează. Există un sistem de rezervă. Calculează câți vor pierde, chiar și în decurs de o săptămână.”

În octombrie 2025, The Telegraph a relatat că zeci de soldații ruși au rămași blocați în așa-numita „zonă a morții” de pe râul Dnipro pe insulele joase, înconjurate de apă – fără niciun fel de provizii și nicio modalitate de a procura hrană. Unii chiar au murit de foame.

„Prizonierii pe care luptătorii noștri i-au capturat recent pe insule au spus că nu exista posibilitatea de a le fi livrată mâncare sau apă potabilă și că au fost nevoiți să bea apă de râu”, a declarat colonelul Oleksandr Zavtonov din Corpul 30 Infanterie Marină.

„Am văzut cinci camarazi murind de foame într-o pădure din apropiere”, a spus un soldat rus luat prizonier de armata ucraineană.