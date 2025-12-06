Scutul de protecție de la Cernobîl, lovit în februarie de o dronă, nu mai blochează radiațiile și necesită reparații majore, anunță AIEA

Scutul protector deasupra reactorului nuclear de la Cernobîl, din Ucraina, care a fost lovit de o dronă în februarie, nu mai poate îndeplini funcția sa principală de blocare a radiațiilor, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), citată de The Guardian.

În februarie, o dronă a lovit „noua incintă de siguranță”, care a fost construită cu multă trudă, la un cost de 1,5 miliarde de euro, lângă reactorul distrus, și apoi transportată la fața locului pe șine, lucrările fiind finalizate în 2019 printr-o inițiativă condusă de Europa. AIEA a declarat că o inspecție efectuată săptămâna trecută asupra structurii de oțel a incintei a constatat că impactul dronei a degradat structura.

Explozia de la Cernobîl din 1986 – care a avut loc când Ucraina era sub stăpânirea Moscovei, ca parte a Uniunii Sovietice – a împrăștiat radiații în toată Europa. În încercarea de a opri topirea, sovieticii au construit peste reactor un „sarcofag” din beton cu o durată de viață de doar 30 de ani. Noua incintă a fost construită pentru a reține radiațiile pe durata îndepărtării definitive a sarcofagului, a clădirii reactorului distruse de sub acesta și a combustibilului nuclear topit, proces care a durat zeci de ani.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că o misiune de inspecție „a confirmat că [structura de protecție] și-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare, dar a constatat, de asemenea, că nu au existat daune permanente la structurile sale portante sau la sistemele de monitorizare”.

Grossi a afirmat că au fost efectuate unele reparații, „dar restaurarea completă rămâne esențială pentru a preveni degradarea în continuare și pentru a asigura siguranța nucleară pe termen lung”.

ONU a raportat pe 14 februarie că autoritățile ucrainene au declarat că o dronă cu o încărcătură explozivă puternică a lovit centrala, provocând un incendiu și avariind învelișul protector din jurul reactorului. Autoritățile ucrainene au afirmat că drona era rusă. Moscova a negat că ar fi atacat centrala.

Nivelurile de radiații au rămas normale și stabile și nu au fost raportate scurgeri de radiații, a declarat ONU în februarie.

Rusia a ocupat centrala și zona înconjurătoare timp de mai mult de o lună în primele săptămâni ale invaziei sale din februarie 2022 în Ucraina, în timp ce forțele sale au încercat inițial să avanseze spre capitala ucraineană, Kiev.

AIEA a efectuat inspecția în același timp cu un studiu la nivel național privind daunele provocate substațiilor electrice de războiul dintre Ucraina și Rusia.