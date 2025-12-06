Un petrolier rus lovit de o dronă ucraineană a eșuat pe coasta Bulgariei 

Un petrolier sub pavilion rus, identificat drept KAIROS, a eșuat în apropierea coastei bulgare, lângă Ahtopol, în urma unui atac cu drone al Ucrainei în Marea Neagră, transmite Novinite.

Incidentul a determinat o reacție imediată din partea autorităților bulgare, inclusiv a Agenției Administrației Maritime, a Poliției de Frontieră și a Marinei, care desfășoară o operațiune coordonată de salvare. Potrivit administrației regionale din Burgas, în prezent nu există niciun impact asupra mediului, iar monitorizarea constantă se efectuează atât din mare, cât și din aer.

Cei zece membri ai echipajului navei sunt în siguranță, echipați cu echipament de protecție și mențin o comunicare continuă cu autoritățile. Rapoartele inițiale indică faptul că petrolierul era gol și nu transporta petrol în acel moment.

Ancora de tribord a fost lansată și se depun eforturi pentru a coborî ancora de babord, în vederea stabilizării suplimentare a navei. Din cauza mării agitate, orice manevre active, inclusiv potențiale operațiuni de evacuare sau salvare, sunt planificate să aibă loc în timpul zilei.

Un elicopter al Poliției de Frontieră efectuează o inspecție aeriană a zonei, asistat de camere termice, iar toate ministerele relevante sunt în stare de alertă pentru a interveni în cazul în care condițiile se schimbă. Cetățenii au fost îndemnați să rămână calmi.

Surse maritime specializate raportează că KAIROS a fost remorcat de un remorcher sub pavilion turcesc, TIMUR BEY (IMO: 8655576), după ce a fost lovit de drone ucrainene la nord-est de Bosfor în urmă cu aproximativ o săptămână. Remorcarea a început pe 3 decembrie la ora locală 17:30, inițial îndreptând nava spre Tuzla, dar remorcherul ar fi schimbat cursul spre Bulgaria și mai târziu ar fi întrerupt remorcarea, ar fi oprit AIS-ul și se află în prezent în apropiere de Ineada. Rămân întrebări cu privire la motivul pentru care autoritățile bulgare nu au detectat mai devreme mișcările navei.

KAIROS este un petrolier din clasa Suezmax construit în 2002, cu o capacitate de încărcare de 78.845 tone. Nava se află pe lista sancțiunilor UE din 21 mai 2025, precum și pe listele de sancțiuni ale Regatului Unit și Canadei din iulie 2025. Petrolierul face parte dintr-o așa-numită flotă fantomă.

Este una dintre cele două nave, alături de VIRAT, vizate de dronele ucrainene SEA BABY la sfârșitul lunii noiembrie, care au provocat incendii și au dus la evacuarea echipajului în apropierea Bosforului. Circumstanțele care au adus KAIROS în apele bulgare rămân neclare, deși remorcarea de către remorcherul turcesc este considerată cea mai probabilă explicație. În prezent, nava se află la aproximativ șapte mile marine de coasta bulgară, mai precizează Novinite.

Administrația Maritimă a confirmat că petrolierul a intrat în apele teritoriale bulgare fără a răspunde la comunicații.

După ce echipajul a solicitat evacuarea, o navă a Poliției de Frontieră și un elicopter al Marinei au fost trimise sub coordonarea Direcției de Urgență și Salvare.

Două remorchere și o echipă specializată a poliției de frontieră sunt în așteptare pentru a acorda asistență, dacă este necesar.