Economia R. Moldova riscă să blocheze parcursul european

Directorul Centrului Analitic „Expert-Grup”, Adrian Lupușor, a declarat la Forumul de Integrare Europeană 2025, desfășurat la Chișinău, că Republica Moldova nu va putea susține obiectivele integrării europene fără un model economic nou, bazat pe valoare adăugată și investiții publice masive în infrastructură.

Lupușor a atras atenția că ritmul modest de creștere economică, estimat la 2–3% în 2025, este insuficient pentru a susține salarii mai mari, pensii, servicii publice și investiții necesare parcursului european.

„Modelul bazat pe forță de muncă ieftină nu mai funcționează. Nu mai putem atrage investitori cu promisiunea salariilor mici. Avem nevoie să producem valoare adăugată aici în țară”, a declarat economistul.

El a menționat că activități de tip lohn, precum cablaje, automotive sau textile, „generează valoare minimă”, deoarece materia primă și profiturile sunt concentrate în altă parte.

Potrivit lui Lupușor, investițiile private nu se vor extinde în afara Chișinăului atât timp cât multe localități rămân fără apă, canalizare, drumuri modernizate și energie sigură.

El a pledat ferm pentru reformă administrativ-teritorială și consolidarea primăriilor, care ar putea gestiona eficient proiecte europene.

„Avem primării cu 1.000 de locuitori, fără spațiu fiscal și fără capacități administrative. În 2026 trebuie să se implementeze reforma. Dacă nu merge amalgamarea voluntară, trebuie administrativă”, a spus expertul.

Potrivit lui Lupușor, în sistem există bani, dar intermedierea financiară este slabă. El a cerut activarea pieței de capital, listarea companiilor la bursă și depolitizarea programelor de stat.

„Codul fiscal este fragmentat, cu 12 regimuri diferite. Facilitățile acordate prin lobby trebuie eliminate. Regimul fiscal trebuie să fie egal pentru toți”, a spus el.

Directoarea executivă a Alianței ÎMM, Liliana Busuioc, a avertizat că majoritatea întreprinderilor moldovenești nu sunt pregătite pentru competiția europeană.

Sondajele arată că:

70% dintre ÎMM-uri nu au beneficiat niciodată de sprijin de stat;

cele mai multe se tem de costurile conformării la standardele UE.

Busuioc a cerut politici de suport adaptate realităților antreprenorilor și continuarea reformelor economice.

Deputatul socialist Adrian Lebedinschi, președintele Comisiei parlamentare pentru controlul finanțelor publice, a transmis un mesaj de colaborare.

„Opoziția nu trebuie privită ca adversar. Trebuie să monitorizăm împreună fondurile europene. Nu ne propunem să defăimăm, ci să veghem ca banii să fie folosiți corect”, a spus el.

Lebedinschi a pledat pentru monitorizare transparentă a banilor publici, implicarea societății civile și depolitizarea programelor economice.

Participanții la Forum au concluziționat că pentru a reuși integrarea europeană, Republica Moldova are nevoie de:

investiții în infrastructură și dezvoltarea regională;

reorientarea economiei spre valoare adăugată;

modernizarea administrației publice și depolitizarea programelor economice;

pregătirea ÎMM-urilor pentru piața europeană;

colaborare între guvernare, opoziție și societatea civilă.