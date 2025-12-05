„Tun” de 6 milioane de lei investigat de poliție. Una dintre „țintele” polițiștilor, North Bucharest Investments, condusă de afaceristul moldovean Vlad Musteață

Vineri, 5 decembrie, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a efectuat percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), potrivit surselor judiciare ale Mediafax. Această firmă are legături cu omul de afaceri din Chișinău Vlad Musteață, cunoscut în Republica Moldova ca fiind fondator și proprietar al companiei imobiliare Proimobil. De asemenea, în anchetă a dat deja declarații, în calitate de martor, și Michelle Nusco, un om de afaceri italian, liderul grupului Nusco, activ de mulți ani pe piața din România.

Surse apropiate anchetei spun că Serviciul de Investigare a Criminalității Economice a efectuat azi percheziții la sediul agenției imobiliare North Bucharest Investments, care este administrată de omul de afaceri moldovean Vlad Musteață. Perchezițiile au legătură cu o anchetă în ce privește un caz de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă și spălare a banilor.

Polițiștii au pus în executare 25 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov.

Astfel, din datele și probele administrate până la ora actuală a reieșit faptul că, în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, mai multe persoane ar fi creat și operaționalizat un circuit financiar, format din mai multe firme, prin intermediul căruia ar fi omis evidențierea în actele contabile a veniturilor realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare și cele din rezervarea apartamentelor de către clienți.

În același timp, suspecții ar fi disimulat proveniența unor importante fluxuri financiare, chiar și sume provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, introduse în circuitul economic autohton prin transferuri repetate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 5.900.000 de lei.

Persoanele bănuite au fost identificate și urmează să fie conduse la audieri.

North Bucharest Investments a fost desemnată, zilele trecute, ”Best Residential Real Estate Agency of the Year” la Gala CIJ Awards 2025, un eveniment în cadrul căruia și Michele Nusco i-a fost înmânat premiul la categoria Personality of the Year. Vlad Musteață controlează și compania ProImobil din Republica Moldova, acolo unde este cercetat pentru evaziune fiscală.

Numele omului de afaceri a intrat deci în atenția autorităților din Republica Moldova. Într-un dosar instrumentat la Chișinău, Musteață și compania Proimobil au fost acuzați de evaziune fiscală în proporții mari. Instanța a dispus plata unei sume consistente către bugetul de stat, dar omul de afaceri nu a primit pedeapsă cu închisoarea, deoarece unele fapte au fost considerate prescrise. Musteață a contestat constant acuzațiile și a spus că dosarul ar fi unul „fabricat”, susținând că este victima unor interese politice și economice. Cazul este încă în proceduri de contestare.

Înainte de a avea business, Musteață a avut o carieră sportivă: este fost campion la rugby în Moldova și medaliat la Campionatul European, calități ce, spunea el, i-au modelat disciplina și spiritul de echipă, utile în antreprenoriat.

North Bucharest Investments este pe piața românească de câțiva ani, concentrându-se pe tranzacții cu apartamente și proiecte rezidențiale noi în zonele de nord ale Capitalei. Compania și-a prezentat public portofoliul ca fiind unul dintre cele mai dinamice de pe segmentul rezidențial mediu-plus și premium, raportând sute de tranzacții anual, dar și un volum de zeci de milioane de euro.

Anul trecut, volumul total al tranzacțiilor a crescut mult: aproape 1.300 de tranzacții, iar valoarea totală tranzacționată a atins 146 milioane euro.

Recent, NBI și-a diversificat portofoliul, lansând divizia de închirieri (NBI Rentals), gestionând apartamente, case, spații comerciale și birouri, un semnal că afacerile nu sunt orientate doar spre vânzări, ci și spre piața de chirii.