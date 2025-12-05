Patru judecători, audiați pentru clarificarea unor probleme de integritate

Comisia de Evaluare a Judecătorilor va audia luni, 8 decembrie, și vineri, 12 decembrie, patru subiecți ai procedurii de vetting, invitați să ofere clarificări cu privire la anumite dubii de integritate identificate în procesul de verificare.

Vor fi audiați, conform calendarului și prevederilor legale aplicabile, următorii judecători care au deținut funcții de conducere în ultimii cinci ani, fiecare în fața completului responsabil de evaluarea cazului său:

Vasile Nogai, fost președinte și președinte interimar, Judecătoria Drochia;

Mihail Bușuleac, fost vicepreședinte, Judecătoria Cahul;

Ion Rusu, fost vicepreședinte și vicepreședinte interimar, Judecătoria Drochia.

Tot în aceste zile, Comisia îl va audia pe judecătorul Roman Pascari, de la Judecătoria Chișinău, în calitate de candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, unde este transferat temporar.

În această rundă de audieri urma să fie audiat și procurorul Ion Covalciuc, în calitate de candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. După primirea notificării cu privire la audiere, acesta a informat Comisia că se retrage din concursul pentru Curtea Supremă.

În cadrul ședințelor de audieri, judecătorii vor răspunde la întrebările membrilor Comisiei, referitoare la constatările preliminare și eventualele neclarități privind integritatea financiară și etică.