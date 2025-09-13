Politică

Se apropie alegerile: Ce așteptări au oamenii de la viitorul Parlament

Photo of Timpul.md Timpul.md13 septembrie 2025
0 306

În pragul alegerilor parlamentare, echipa Jurnal TV a mers prin localități să afle ce știu oamenii despre scrutinul din 28 septembrie și ce așteptări au de la viitorul Legislativ.

Opiniile diferă, dar în majoritatea cazurilor, lumea vrea locuri de muncă, prețuri accesibile și un viitor mai bun pentru tineri. La Nisporeni sau la Chișinău, oamenii spun că o să meargă la urne, chiar dacă unii nu au decis, deocamdată, cui să dea votul.

Dacă la Nisporeni unii spun că vor lua o decizie fermă în ziua scrutinului, cei din Chișinău afirmă, în majoritatea cazurilor, că știu cu siguranță cui să dea votul. Așteptările de la viitorul parlament rămân aceleași.

Alegerile parlamentare se vor desfășura pe 28 septembrie. În Republica Moldova, legislativul este ales o dată la patru ani.

Photo of Timpul.md Timpul.md13 septembrie 2025
0 306
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *