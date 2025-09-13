Se apropie alegerile: Ce așteptări au oamenii de la viitorul Parlament

În pragul alegerilor parlamentare, echipa Jurnal TV a mers prin localități să afle ce știu oamenii despre scrutinul din 28 septembrie și ce așteptări au de la viitorul Legislativ.

Opiniile diferă, dar în majoritatea cazurilor, lumea vrea locuri de muncă, prețuri accesibile și un viitor mai bun pentru tineri. La Nisporeni sau la Chișinău, oamenii spun că o să meargă la urne, chiar dacă unii nu au decis, deocamdată, cui să dea votul.

Dacă la Nisporeni unii spun că vor lua o decizie fermă în ziua scrutinului, cei din Chișinău afirmă, în majoritatea cazurilor, că știu cu siguranță cui să dea votul. Așteptările de la viitorul parlament rămân aceleași.

Alegerile parlamentare se vor desfășura pe 28 septembrie. În Republica Moldova, legislativul este ales o dată la patru ani.