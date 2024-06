Se deschide al doilea hotel Crowne Plaza din România

Virgil Călina, om de afaceri proprietar al grupului De Silva, unul dintre cei mai mari distribuitori de băuturi alcoolice din România, își extinde portofoliul de ospitalitate cu deschiderea unui nou hotel de lux pe litoralul Mării Negre. Proiectul, realizat în parteneriat cu IHG Hotels & Resorts, cel mai mare lanț hotelier din lume, va purta numele de Crowne Plaza Mamaia Beach, potrivit profit.ro.

Noul hotel, care va opera sub egida firmei De Silva Intermed, deținută de familia Meda-de-Silvania Călina și Virgil Călina, se va clasa la categoria de 4 stele și va oferi 98 de camere. Este primul hotel sub brandul Crowne Plaza situat pe litoralul românesc și totodată primul Crowne Plaza din afara Bucureștiului. Acesta va fi al doilea hotel sub acest brand din România, după cel deținut de George Copos. Hotelul Crowne Plaza Mamaia Beach va fi deschis în perioada imediată, având primele oferte disponibile începând cu prima zi a lunii august. Această investiție vine în continuarea strategiei de expansiune a grupului InterContinental pe piața locală, unde se dezvoltă inclusiv un alt hotel sub brandul Crowne Plaza – Crowne Plaza Constanța Mamaia Beach.

Cine este Virgil Călina Virgil Călina este deja cunoscut pentru proiectele sale imobiliare de anvergură. În urmă cu doi ani, Profit.ro a anunțat că Virgil Călina lucra la dezvoltarea a două blocuri cu aproximativ 200 de apartamente de lux, situate lângă hotelul său de patru stele, Ramada Nord, din apropierea Satului Francez din București. În 2020, el a vândut un teren din cartierul Aviației pentru suma de peste 10 milioane de euro către antreprenorii Robertino Georgescu și Dan Drăgulin, care dezvoltă primul lor proiect rezidențial exclusivist, Crown Towers. De asemenea, Călina a preluat în leasing fostul hotel Golden Tulip Times din zona Piața Muncii din București, pe care l-a afiliat lanțului internațional Holiday Inn, marcând astfel intrarea acestui brand al grupului InterContinental în România.

Grupul De Silva, cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul imobiliar, activează ca dezvoltator și constructor, deținând numeroase proprietăți, inclusiv imobile de apartamente la munte, la mare și în București. Pe lângă imobiliare, grupul se remarcă și ca importator și distribuitor exclusiv de produse alimentare și băuturi alcoolice și nealcoolice în România, având în portofoliu mărci renumite precum Toffifee, Merci, Dom Perignon, Moet & Chandon, Hennessy, Perrier și Vittel.

