Secretul ascuns sub gheața din Antarctica de mult timp: O rețea uriașă de 460 de kilometri descoperită

Un grup internațional de oameni de știință condus de Universitatea Waterloo din Canada, care a efectuat un studiu amplu publicat în prestigioasa revistă Nature pe 27 octombrie 2022, a făcut o descoperire neobișnuită în Antarctica. Experții au găsit sub calota de gheață o rețea ascunsă a unui râu uriaș care se întinde pe o lungime de 460 de kilometri.

Acest râu de sub gheață a fost descoperit cu ajutorul unui radar de penetrare a calotei din Antarctica montat pe avioane de cercetare. Rețeaua de curgere a răului drenează o arie uriașă de dimensiunea Franței și Germaniei combinate, potrivit Live Science.

„Când am descoperit pentru prima dată lacuri sub gheața antarctică în urmă cu câteva decenii, am crezut că sunt izolate unele de altele”, a declarat coautorul studiului Martin Siegert, glaciolog la Institutul Grantham de la Imperial College din Londra, Marea Britanie.

„Acum începem să înțelegem că există sisteme întregi acolo jos, interconectate prin rețele de râuri vaste, așa cum ar putea fi dacă nu ar exista mii de metri de gheață deasupra lor”, a spus expertul.

Această rețea de curgere înseamnă că partea de jos a calotei de gheață este alunecoasă. Regiunea drenată de sistem are capacitatea de a ridica nivelul mării la nivel global cu 14,1 picioare (4,3 metri), dacă totul s-ar topi, a spus Siegert.

„Sistemul fluvial recent descoperit ar putea influența puternic acest proces”, a spus Siegert. Râul iese sub o platformă de gheață plutitoare în Marea Weddell, unde apa de topire are potențialul de a consuma platforma de gheață de dedesubt.

Acest tip de destabilizare ar putea duce la o retragere mai rapidă a gheții decât era de așteptat și la subțierea și fracturarea gheții care se află deasupra rocii de bază a Antarcticii, au raportat cercetătorii pe 27 octombrie 2022, în revista Nature Geoscience.

„Din măsurătorile prin satelit știm ce regiuni din Antarctica pierd gheață și cât de mult, dar nu știm neapărat de ce”, a spus ea. „Această descoperire ar putea fi o verigă lipsă în modelele noastre. Am putea subestima enorm cât de repede se va topi sistemul dacă nu ținem cont de influența acestor sisteme fluviale”, a explicat autorul principal al studiului Christine Dow, un hidrolog glaciar de la Universitatea din Waterloo, Ontario, Canada.

Să menționăm faptul că grosimea medie a stratului de gheață al calotei din Antarctica este de 2,1 kilometri, potrivit site-ului oficial al guvernului din Australia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!