MAE: 33 de moldoveni au ajuns la Chișinău din Dubai. Situația din Orientul Mijlociu rămâne fără schimbări majore

Ministerul Afacerilor Externe vine cu noi informații privind situația din Orinetul Mijlociu. Astfel, precizează MAE, în a 10-a zi de conflict, situația rămâne în mare parte neschimbată.

Cu referire la evoluțiile din Israel, Ambasada Republicii Moldova continuă să acorde sprijin consular conaționalilor noștri aflați în această țară, în funcție de solicitările recepționate.

În Emiratele Arabe Unite, situația generală rămâne fără schimbări majore. Autoritățile EAU continuă monitorizarea situației de securitate, iar serviciile publice și infrastructura funcționează în regim normal, cu anumite limitări în operarea zborurilor comerciale.

Totodată, Ambasada Republicii Moldova la Abu Dhabi continuă să acorde sprijin consular cetățenilor moldoveni afectați de perturbările transportului aerian, menține contactul cu autoritățile locale și partenerii relevanți și analizează opțiunile disponibile pentru cetățenii Republicii Moldova care doresc să părăsească regiunea.

De menționat că, în după-amiaza zilei de 8 martie, 33 de cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv persoane cu dublă cetățenie, au ajuns cu bine la Chișinău, la bordul unei curse operate pe ruta Dubai–Chișinău.

În Statul Qatar, situația, la fel, rămâne în mare parte neschimbată. Ambasada Republicii Moldova la Doha continuă să monitorizeze evoluțiile și să gestioneze solicitările de informații și de sprijin consular din partea cetățenilor moldoveni aflați în Qatar.