Șeful adjunct de la Procuratura Glodeni, care ar fi fost beat la volan, și-a dat demisia: Ce spune PG

Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan, a depus astăzi cerere de demisie.

„Procuratura precizează că procurorul vizat nu deține funcții de conducere. Corespunzător procedurilor legii-cadru a Procuraturii, în dependență de evoluția proceselor, se va decide, de către organele abilitate, aplicarea măsurilor preventive și altor măsuri procesuale de constrângere.

Remarcăm că procurorul vizat a depus astăzi, 14 ianuarie, cerere de demisie”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.

Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni s-ar fi ales cu dosar penal, după ce ar fi urcat beat la volan. Totul s-a întâmplat în această noapte, în apropiere de Bălți.

Membrul Consiliul Superior al Procurorilor, Andrei Cebotari, s-a autosesizat din oficiu în legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind adjunctul procurorului-șef al Procuraturii Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan de polițiști. „Un astfel de comportament, dacă se confirmă, este incompatibil cu statutul de procuror și aduce atingere gravă prestigiului instituției. Legea este aceeași pentru toți, iar funcția de demnitate publică nu oferă nici privilegii, nici imunitate morală”, a scris Cebotari.