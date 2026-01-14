Denis Cuculescu, condamnat pentru trădare de patrie, ar fi părăsit Moldova în 2024

Denis Cuculescu, condamnat pentru trădare de patrie, ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova în anul 2024, au declarat pentru IPN surse apropiate anchetei.

Inspectoratul General al Poliției precizează că a inițiat procedura de căutare pe numele lui Denis Cuculescu, după ce marți seara hotărârea judecătorească a fost recepționată de Inspectoratul de Poliție Botanica.

În acest context, autoritățile au demarat procedura de căutare la nivel național. Dacă se va stabili că persoana nu se află în Republica Moldova, conform protocoalelor în vigoare, Denis Cuculescu va fi anunțat în căutare internațională prin intermediul Interpol, mai anunță IGP.

Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie. El ar fi folosit criptomonede pentru a transfera peste 300.000 de euro, pentru desfășurarea unor acțiuni împotriva intereselor Republicii Moldova. Sentința a fost pronunțată luni de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în lipsa inculpatului. Potrivit surselor IPN, Denis Cuculescu se află în prezent pe teritoriul Federației Ruse.