Accident violent pe traseul Hâncești–Cimișlia: Un copil și un bărbat au decedat

Accident tragic pe traseul Hâncești–Cimișlia, în apropiere de localitatea Gura Galbenei. Potrivit martorilor, un copil și un bărbat au decedat.

Preliminar, s-a stabilit că, în timp ce șoferul unui automobil de marca Toyota, un bărbat de 27 de ani, care avea în mașină trei pasageri, efectua o manevră de virare la stânga, a fost tamponat de un automobil de marca Mercedes, condus de un bărbat de 36 de ani, care se afla în depășire.

În urma impactului, șoferul Toyota și unul dintre pasageri, un copil de doar opt luni, au decedat. Ceilalți doi pasageri, precum și șoferul Mercedesului, au suferit traumatisme.

Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele care au dus la producerea accidentului.