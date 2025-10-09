Șeful Armatei Române: „Vom ajuta cu absolut tot R. Moldova dacă va fi atacată de Rusia”

Șeful Statului Major al Apărării din România, generalul Gheorghiță Vlad, afirmă că România rămâne un aliat fidel al R. Moldova și un partener strategic de încredere, pregătit să o sprijine integral în cazul unui atac. Într-un interviu acordat Euronews România, el a apreciat că este puțin probabil ca Federația Rusă să lanseze un atac direct asupra unui stat membru NATO, dar a avertizat asupra pericolului reprezentat de războiul hibrid folosit de Moscova, care trebuie contracarat și eliminat. Generalul român a subliniat totodată că, în eventualitatea unui atac asupra Republicii Moldova, România se va implica activ în apărarea sa.

„Armata română ajută Republica Moldova pentru a-și dezvolta capacitatea defensivă. Avem foarte multe programe de instruire în comun, programe de dezvoltare a capabilităților, oferim asistență armatei Moldovei să-și dezvolte capacitățile de apărare. România continuă să fie un aliat fidel al Republicii Moldova, avem un parteneriat strategic și vom ajuta cu absolut tot Republica Moldova în caz de atac. În mare parte, da (n.r.: dacă România ar interveni în ajutorul Republicii Moldova ar implica și NATO). Dar nu uitați că avem o lege prin care statul român, în caz de conflict, trebuie să asigure asistență cetățenilor români aflați în afara granițelor naționale. România are instrumentele politice, militare și de altă natură, astfel încât să sprijine Moldova și mai ales cetățenii români din Republica Moldova.”

Gheorghiță a mai spus că nu crede într-un atac asumat al Rusiei direct, sau nu în perioada imediat următoare, asupra unui stat NATO, dar susține că dacă România este atacată de Rusia, poate rezista cât a rezistat Ucraina.

„Astea sunt și motivele pentru care am mai declarat că avem nevoie de o populație pregătită pentru apărare, o industrie națională capabilă să sprijine efortul de război și un plan coerent pentru combaterea dezinformării. Dacă avem aceste trei elemente, o națiune poate să reziste, are capacitatea de a respinge un eventual agresor. Dacă analizați cele trei elemente, o să vedeți că România are capacitate suficientă pentru apărare, pentru că vorbim de o capacitate defensivă suficientă(…) Ca român, ca militar, eu sunt convins că România are capacitatea.”