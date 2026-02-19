Șeful IGP: Sunt bănuieli că Pînzari și Constantinov se ascund în regiunea transnistreană

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, susține că există bănuieli rezonabile potrivit cărora, Dmitri Constantinov și Alexandru Pînzari s-ar ascunde în regiunea transnistreană. El a explicat că, în mai multe cazuri sonore, persoanele vizate nu aveau impuse măsuri restrictive până la pronunțarea sentinței de către instanță, iar poliția era informată doar ulterior, transmite IPN.

„În cazurile Nesterovschi, Lozovan, Constantinov, Pînzari și alții, până la momentul pronunțării sentinței de către instanța de judecată, în privința acestora nu era instituită nicio măsură restrictivă. Conform procedurii, noi suntem informați abia după pronunțare. Cel mai devreme s-a întâmplat în cazul Lozovan. Ne-au anunțat după șase ore că persoana este condamnată și urmează a fi localizată și reținută”, a precizat șeful IGP în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

În cazul lui Dmitri Constantinov și Alexandru Pînzari, Viorel Cernăuțeanu a menționat că, deși nu există o confirmare oficială privind locul aflării celor doi, există suspiciuni că aceștia s-ar ascunde în regiunea transnistreană.

„Nu pot spune cu certitudine că, atât Constantinov, cât și Pînzari sunt în regiunea transnistreană. Dar da, există această bănuială”, a menționat șeful IGP.

În decembrie 2025, Dmitri Constantinov a fost condamnat la 12 ani de închisoare cu executare într-un dosar penal pentru abuz de putere și delapidare. Fostul șef IGP, Alexandru Pînzari, a fost condamnat în ianuarie la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive la Ministerul Afacerilor Interne.